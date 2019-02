Klischees – prall gefüllt mit Leben

Das Theaterstück „Wir sind die Neuen“ hat am Samstag ein breites und gemischtes Publikum ins Kurhaus gelockt. Das Gastspiel der Württembergischen Landesbühne Esslingen in der Kulturreihe „Zwischentoene“ erfüllte die Erwartungen der Zuschauer mittels geschickt angelegtem Bühnenbild und einem Ensemble, dass den Effekt des Aufeinanderprallens von Alten und Jungen auslebte. Das alles vor dem Hintergrund des Kinoerfolgs von Ralf Westhoffs gleichnamiger Komödie.

Auch wenn längst bekannt ist, dass es sich bei Kinofilmen und Theaterstücken um zwei grundverschiedene Paar Schuhe handelt, bleiben Vergleiche oft nicht aus. Dieses Mal verlor man kaum einen Gedanken an die 2014 gedrehte Komödie. Die damit verbundene Frage, was mehr oder weniger gefällt, kam am Abend so gut wie nicht auf. Unter der Regie von Jürgen Popig präsentierte sich ein sechsköpfiges Ensemble, das mit großer Spiellaune und genauso großem Ernst so aberwitzige wie alltägliche, menschengemachte Situationen aufs Trapez brachte.

Auf der einen Seite der fast den gesamten Bühnenraum einnehmenden Sofalandschaft fläzten sich Thorsten (Felix Jeiter), Katharina (Alessandra Bosch) und Barbara (Sofie Alice Miller) in der Rolle junger Studenten, die nur eines im Blick haben – die Karriere. Da steht nichts herum, alles wirkt steril und abgestimmt auf dieses eine Ziel. Was ihnen in die Quere kommt, sind Anne (Gesine Hannemann), Johannes (Lothar Bobbe) und Eddi (Achim Hall). Sie sind „die Neuen“, die sich mit großem Tohuwabohu zu Jethro Tulls Rockklassikern aus dem Off Raum verschaffen: Bananenkisten, Grünpflanzen und Plattenspieler schleppen die drei in die Jahre gekommenen Alt-68er an.

Erneut haben sie sich für eine Wohngemeinschaft entschieden. Nicht nur, weil sie sich so gut kennen und lieben, sondern auch aus rein pragmatischen Beweggründen. Mit diesem Aufeinanderprallen zweier grundverschiedener Generationen auf engstem, sich im Verlauf des Stückes immer wieder überschneidendem Raum, rückt Popig von der ersten Minute an die Fronten zurecht.

Auf der einen Seite diejenigen, die ihre absolute Ruhe brauchen und null „Kapazitäten“ fürs Schleppen von Kartons frei haben – auf der anderen Seite die Neuen, die einfach ihr Leben genießen wollen (schließlich ist es zusammen lustiger und billiger); die sich bei ihren Nachbarn brav vorstellen und eine schnöde Abfuhr erhalten.

Völlig bedröppelt sitzen Anne und Eddie, deren Beziehung unterschwellig weiterköchelt, zusammen mit Johannes und dessen überholter Rechtsanwaltskarriere da. Weder laut reden noch bewegen dürfen sie sich, wenn es nach denen von oben geht. Denn dann wird wütend gehämmert, was das Zeug hält.

„Mahlzeit“ – von wegen

Die Inszenierung bedient so gut wie alle Klischees, ohne in diesen steckenzubleiben. Ihnen wird Lebendigkeit infiltriert, wenn beider Welten wortgewaltig auseinanderklaffen. Saubere Treppenhäuser putzen ist für die Neuen tabu. Und warum Thorsten Schuhe fotografiert, in welcher Schachtel welche stecken, ist für sie die Hölle. Die einen wollen von der Vergangenheit nichts wissen, die anderen wollen, dass alles so bleibt wie es war. Also auch kein Internet, man hat doch ein Telefon, gibt sich Anne siegessicher.

Über alldem prangt im Leuchtkasten das Wort „Mahlzeit“. Stimmt. Spätestens dann, wenn die blitzsaubere Welt von Barbara, deren Verlobter das Weite gesucht hat, und von Thorsten mitsamt Bandscheibenvorfall einstürzt. Hier brillieren Szenen mit der angehenden Juristin Katharina, die plärrend und wutentbrannt angesichts bevorstehender Prüfungen das Handtuch wirft. An ihrer Seite der sich amüsierende Johannes. Die Stimmung kippt zu Gunsten der Neuen, was einmal mehr so aussieht, dass es sich besser zusammen lebt.

Manches Drama, wie Eddis bis dahin verheimlichte Erkrankung, gerät allerdings zu sehr an den Rand, während schon die Vorbereitungen für die große WG-Party laufen. Und auch, wenn diese etwas an „Drive“ verliert mit dem gemeinschaftlich gejaulten „Nights in White Satin“ – die Zuschauer gaben sich begeistert mit stürmischem Applaus über so viel echte Spiellust.