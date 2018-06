Kleingartenfreunde feiern Jubiläum

Mit einem Festakt begehen die Isnyer „Gartenfreunde Adeleggblick“ am Sonntag, 10. Juni, das 75-jährigen Bestehen ihres Vereins. Die Feier solle nicht allzu üppig ausfallen, blickt Vorsitzenden Ralf Volker Nitsch voraus, da der Kassenbestand im Moment vor allem gebraucht wird für den Neubau des Vereinsheims (links im Bild). Honoratioren sind gleichwohl geladen in die Kleingartenanlage an der Kemptener Straße: Vertreter der Stadt Isny, des Landesverbands Gartenfreunde Baden-Würrtemberg und vom Bezirksverband Allgäu, der Isnyer „Nachbarverein“, die Gartenfreunde Ursprung, die eigenen Mitglieder und Bürger, die sich ein Bild machen wollen vom Wirken der Kleingärtner. Beginn ist um 15 Uhr.