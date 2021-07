Kleines Theaterfestival dieses Wochenende im Schloss Isny

Das Programm im Überblick – Freitag, 30. Juli, 18 Uhr: Adriano Cangemi: „Nagual – moved by the Wind“; Cristiana Casadio und Stefan Sing: „Tangram“. 21 Uhr: „dunkelbunt & Band“. Samstag, 31. Juli, 20 Uhr: „Il Civetto“. Sonntag, 1. August, 14 Uhr: Herbert und Mimi – „Glatt verkehrt“.

Tickets für die drei Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag kosten jeweils 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 24 Euro, für den Familiennachmittag am Sonntag sechs Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und sieben Euro an der Tageskasse. Restkarten gibt es im Vorverkauf in der Isny Info im Hallgebäude am Marktplatz, am Veranstaltungstag – so noch vorhanden – an der Abendkasse oder im Internet, wo auch tagesaktuelle Informationen zu finden sind unter: