Kleiner Barocksaal in der Kunsthalle im Schloss öffnet

Die Kunsthalle im Schloss eröffnet am Sonntag, 12. Juni, den kleinen Barocksaal im Fürstenflügel des Schlosses Isny. Der kleine Saal mit der eindrucksvollen barocken Stuckdecke bietet den Besuchern einen exquisiten Ort zum ruhigen Verweilen an.

Nach der umfangreichen Renovierung der Dachkonstruktion des Fürstenflügels und dem Ausbau der Ausstellungsräume der Privatgalerie im Fürstenflügel, widmete sich Friedrich Hechelmann der Restaurierung des ehemaligen Chorproberaums der Mönche. Seine Idee war es, für die Besucher einen Ort der Ruhe und Reflexion, aber auch der Begegnung und des Austausches zu erschaffen. Im kleinen Barocksaal stehen mehrere Sitzgruppen sowie Lektüre und eine Kaffeemaschine zur Selbstbedienung bereit. Die für den Raum konzipierte Hechelmann-Ausstellung trägt ihrerseits zur besonderen Atmosphäre bei.

Eröffnet wird der kleine Barocksaal mit einem kleinen Sektempfang im Anschluss an die Kunsthallen-Führung Die Führung beginnt am Sonntag bereits um 11 Uhr und wird nach dem Rundgang durch das Refektorium, Kunsthalle und Fürstenflügel im kleinen Barocksaal enden. Friedrich Hechelmann wird den Saal den Besuchern präsentierten.

Für die Führung wird um Anmeldung gebete per E-Mail an info@kunsthalle-schloss-isny.de oder Telefon 07562 / 91 41 00. Je nach Anmeldezahlen soll eine zweite Führung um 14 Uhr angeboten werden, heißt es in der Medienmitteilung. Die Teilnahme an der Führung kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.