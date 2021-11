Klavier und Hackbrett bei Isnyer Reihe „Klavier plus“ zu hören

Die Reihe „Klavier Plus“ präsentiert am Samstag, 13. November, 17 und 20 Uhr, zwei Konzerte mit Klavier und Hackbrett. Tickets für die beiden, rund einstündigen Veranstaltungen mit Lauriane Follonier und Komalé Akakpo im Isnyer Refektorium gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Unterstützt wird die Reihe des Kulturforums Isny von der „Dr. Renate und Karl Schuh“-Stiftung.

Auf dem Programm in Isny stehen Werke aus einer Zeit, in der Klavier und Hackbrett nebeneinander existierten. Lauriane Follonier und Komalé Akakpo präsentieren Wolfgang Amadeus Mozart „Sonate A-Dur, KV 305“, Dorothea Hofmann „Im Garten der sprechenden Blumen“, Johann Schobert „Sonate F-Dur op. 17 Nr. 2 Andante poco allegro, Andante Siciliana, Presto“, Johannes X. Schachtner „Fra Amici“ sowie Joseph Haydn „Sonate Nr. 60 C-Dur Hob. XVI 50, 1. Satz: Allegro“.

Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Lauriane Follonier schließt aktuell ihren Master für Alte Musik mit dem Schwerpunkt Hammerklavier ab. Komalé Akakpo, der Hackbrett und Gitarre studierte, zeichnet sich durch ein äußerst vielfältiges Repertoire aus. Neben seiner regen Konzerttätigkeit arbeitet er als Komponist und musikalischer Leiter für Produktionen am Staatstheater Augsburg, am Mainfrankentheater Würzburg und am Stadttheater Ulm.

Beim abschließenden Konzert der aktuellen Reihe setzen die Pianistin Elisaveta Ilina und der Schlagwerker Sönke Schreiber dann am Samstag, 11. Dezember 2021, 17 und 20 Uhr, bei „Klavier und Schlagwerk“ im Ensemble „farbton“ ihre Vorstellungen von Klang und Farbe um.

Bei den Veranstaltungen der Klavier Plus Reihe gelten die aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Je nach Stufe des Warnsystems ist ein entsprechender Nachweis (Impfung, Genesung, negatives Testergebnis) vorzulegen. Um möglichst vielen Teilnehmern trotz reduzierter Personenzahl den Konzertbesuch zu ermöglichen, werden jeweils zwei Spieltermine angeboten.

Einlass in das Refektorium des Isnyer Schlosses (Zugang über die Kunsthalle im Schloss) ist immer 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Konzerts. Tickets gibt es zum Preis von 22 Euro ausschließlich im Vorverkauf bei der Isny Info, Marktplatz 2, Telefon 07562 / 999 90 50, info@isny-marketing.de, bei allen Reservix-VVK-Stellen und online unter isny.reservix.de.