„Klavier und Gesang“ würdigt Dvorak und Rachmaninow

Die Konzertreihe „Klavier Plus“ hat ihre diesjährige Saison vergangenen Sonntag im Refektorium mit „Klavier und Gesang“ beendet. Die Sopranistin Lucja Czarnecka und der Pianist Witold Wilczek gaben ein Kammerkonzert unter dem Motto „Secret Desires“ in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein „Städtefreundschaft Isny/Allgäu – Andrychow/Polen“. Es war ein Abend der Leidenschaften und Sehnsüchte, der Heiterkeit und Lebensfreude.

Als immer wieder erfrischend und neue Anregungen bietend, würdigte Rolf Pawelka in seinem Grußwort die Klavier Plus-Abende, gefördert von der Trude Scerri-Littmann Stiftung Isny im Allgäu. Schade sei, dass der Abend im April mit „Klavier und Melodram“ abgesagt werden musste. Doch werden Markus von Hagen und Thomas Krehan in der nächsten Saison zu hören und zu sehen sein. Die beiden heutigen Künstler stünden in enger Verbindung mit der Partnerstadt Andrychow, schickte Viktoria Doris Graenert voraus. Sie erinnerte an das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der polnischen Stadt, am 31. Mai 1997 war der Unterzeichnungstag. Gefeiert werde das ganze Jahr über. So auch mit diesem Liederabend im Refektorium, den das Duo mit Antonin Dvoraks Zigeunerliedern op. 55 eröffnete.

Lieder und Zigeunermelodien mit großartiger Verve

Lieder einer unglücklichen Liebe standen am Anfang vom Liedschaffen des damals 24-jährigen Komponisten. Schicksalsschwer tönen diese Werke. Einen ganz anderen, den leichten und volkstümlichen Dvorak verkörpern seine Zigeunermelodien, die nach deutschen Texten von Adolf Heyduck entstanden und für den Wiener Tenor Gustav Walter bestimmt waren. Lucja Czarnecka sang sie in tschechischer Sprache mit großartiger Verve und Einfühlungsvermögen in die von Dvorak komponierten, naturpoetischen Stimmungen. Dramatisch und aufwühlend artikulierte ihr Sopran einzelne Passagen, die sich raumgreifend in den Höhen bewegen, dunkelfarbig und zurückgenommen in den Tiefen klingen. In Liedzeilen, in denen es in der deutschen Fassung heißt: „Mein Lied ertönt voll Wanderlust, wenn wir die Welt durchwallen“ oder „Wenn Triangelklänge mich zum Tod begleiten, ist’s mit Tanz und Liedern aus für alle Zeiten!“ Zu dem Zyklus gehört auch das „Mondlied der Rusalka“, das vor allem durch die gleichnamige Oper Bekanntheitsgrad erlangte.

Neben Lucja Czarnecka saß Witold Wilczek am Klavier. Der 1988 in Polen geborene Interpret, der in Krakau und in Bern studiert hat und mittlerweile mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet ist, bestach durch seine gelassene, gleichsam spannungsreiche und charaktervolle Begleitung. Sein Spiel gab der Singstimme genügend Raum, bewahrte aber auch den eigenständigen Ausdruck. Gern hätte man von ihm auch einen solistischen Klavierpart gehört.

Lucja Czarnecka fuhr mit Sergej Rachmaninows Vocalise op. 34 nr. 14 fort. Diese komponierte er 1915 für Gesang und Klavier für die Sopranistin Antonina Neschdanowa. Es ist ein kleines, aber viel beachtetes Schlussstück ohne jeglichen Text, das er seiner Sammlung von 13 Liedern hinzufügte. Es ist eine wunderbare, romantisch-sehnsuchtsvoll getragene Gesangspartie, zu der die Interpretin kontrastreich nach den beschwingten Zigeunermelodien anhob. Sie scheute sich dabei auch nicht, von der Bühne hinabzusteigen und singend den Saal zu umrunden, was die Klavierbegleitung gut meisterte.

Schumanns Frauenliebe – Innig und verklärt

Nach einer Pause gestaltete sich die Tonart ernster. Lucja Czarnecka, jetzt ganz in Schwarz und mit dunkler Brille, trat für Robert Schumanns Frauenliebe und Leben op. 4 mit acht Liedern von Adelbert von Chamisso vor die Notentexte in deutscher Sprache. Sie verlieh Schumanns verklärt idealisiertem Stil, der seine Stimmungsschwankungen in der Zeit um 1840 wiedergibt, gesanglich wie mimisch eine breite Ausdruckspalette. Von gedämpft über die unglückliche Zerrissenheit hin zu einem freudig erregten Zustand des Frisch-Verliebtseins, geprägt am Schluss von innigem Schmerz und Abschied. Schumanns Liederzyklus hat ihr sprachlich einiges abverlangt. Wie ihr diese Anspannung abfiel, machten die Lieder des polnischen Komponisten Mieczylaw Karlowicz (1876 bis 1909) deutlich. Hier blühte ihr Naturell auf. Freude ausstrahlend begab sie sich in die Zuschauerreihen und lud Paare zum Walzertanzen ein, was den Abend abrundete.