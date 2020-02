Klavier plus Flöte im Refektorium

Die Reihe „Klavier Plus“ rund um den Schimmel-Flügel des Refektoriums im Schloss Isny, geht am Samstag, 22. Februar, um 15 Uhr in die nächste Runde. Laut Veranstaltungsankündigung mit Helena Antonova-Labrosse und Bruno Jouard Klavier plus Flöte präsentiert. In einem Nachmittagskonzert präsentieren die beiden Musiker Kompositionen von Jules Mouquet, Louis Ganne, Claude Bolling, Georgi Vassilievitch Sviridov, Carl Reinecke und Aleksandr Alexandrovitch Alabiev. Das Programm hat Anklänge aus der Romantik und dem Jazz. Helena Antonova-Labrosse ist Professorin für Klavier am Massy Konsvervatorium in Frankreich. Bruno Jouard ist ebenfalls Professor am Massy und am Charenton le Pont Konservatorium, jedoch für Flöte. Konzertkarten sind im Vorverkauf im Büro für Tourismus, Unterer Grabenweg 18, per Telefon unter 07562 / 975630, auf tickets.schwäbische.de und direkt an der Abendkasse erhältlich. Foto: Veranstalter