Klaus Briechle setzt seine Erfolgsserie fort

Nach seiner Verletzungspause hat Klaus Briechle vom TV Isny an seine alte Form angeknüpft. Beim Hörnerlauf in Sont-hofen gewann er seine Altersklasse M60 deutlich.

Im Rahmen des Allgäu-Panorama-Marathons wurden bei der 15. Auflage des Klassikers über die sogenannte Hörnerkette Wettkämpfe über vier Distanzen ausgerichtet. Briechle hatte sich für den Hörnerlauf entschieden, der als klassischer Berglauf angelegt ist.

Nach dem Start in Sonthofen führt die Route zunächst auf das Ofterschwanger Horn und weiter über die Hörner bis zum Riedberger Horn, wo nach einem kurzen Abstieg das Ziel in Grasgehren erreicht wird. „Mit 18 Kilometern und rund 1100 Höhenmetern liegen die Schwierigkeiten vor allem im Wechsel zwischen Anstiegen und Abstiegen, was die Läufer nur schwer einen Rhythmus finden lässt“, heißt es in der TVI-Mitteilung. Eine Herausforderung, die Briechle gut meisterte. Dem Isnyer Sportler, der zu Beginn der Saison mit mehreren Siegen überzeugte, war seine Verletzungspause nicht groß anzumerken. Mit einer Zeit von einer Stunde, 56 Minuten und 44 Sekunden entschied er seine Altersklasse M60 für sich und belegte im 300 Teilnehmer starken Feld den 33. Platz.