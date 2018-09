Klüpfel und Kobr über den „Sinn des Lesens“

(sz) - Die Kleinkunst- und Theaterreihe „Zwischentöne“ startet am Freitag, 21. September, um 20 Uhr im Kurhaus am Park in die Saison 2018/2019 mit dem Besteller-Autorenduo Klüpfel und Kobr.

In ihrem Bühnenprogramm „Der Sinn des Lesens“ geht es laut Isny Marketing um ihre Krimireihe mit Kommissar Kluftinger. Dieser kämpft mal wieder an zwei Fronten: Nicht nur ein verzwickter Kriminalfall fordert ihn, nein auch privat hat er zu kämpfen. Und dann gibt es da ja auch immer noch seinen Intimfeind Langhammer, der ebenfalls mit von der Partie ist. Darüber hinaus arbeitet das Autorenduo humoristisch ihr „Familienferien-an-der-Adria-Traumata“ auf und verbreitet dabei 80er-Jahre-Urlaubsatmosphäre.

Interessierte können sich für ein reines Theater- oder ein offenes Abonnement entscheiden. Abonnement-Inhaber sparen rund 20 Prozent gegenüber dem Kauf von Einzelkarten. Abonnements und Karten für Einzelveranstaltungen sind bei Isny Marketing, Unterer Grabenweg 18, unter Telefon 07562 / 975630 oder per E-Mail an info@isny-tourismus.de erhältlich.