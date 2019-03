Kissball der Guggenmusik Isny: Fasnet in Hochform

Der Ansturm auf den Kissball der Guggenmusik Isny im Adlersaal war auch im dritten Jahr ungebrochen. „Wir sind restlos ausverkauft“, vermeldete Vorstand Michael Motz um 21 Uhr zufrieden. Das Erfolgskonzept: Top Programm, charmantes Personal und fast lückenlos verkleidete Gäste in bester Stimmung.

Kurz nach acht zogen die Schussagugga aus Weingarten unter den vielen Luftballons ein und zeigten sich den Isnyern vom ersten Ton an sehr verbunden: „Wir waren letztes Jahr schon hier, ohne Auftritt, dieses Jahr spielen wir – es ist uns eine Ehre, wir freuen uns unheimlich“, sagte Dirigent Marcus, der sogar Klassiker zum Schunkeln im Programm hatte. Besonders emotional war der Abschied von der Musikantin Gabi: Gerührt zog sie alle Register an ihrem Instrument und trommelte im Duett mit dem Dirigenten in atemberaubendem Tempo auf die „Woodblocks“ ein, ein glockenartiges Percussion Instrument.

Jubel brandete kurz darauf für die Eisenharzer Turner auf: Hellauf begeistert zeigten sich nicht nur die weiblichen Gäste von der höchst ästhetischen Darbietung: Durchtrainierte Körper wirbelten durch die Luft, stemmten sich in Ringe, schwangen sich übereinander hinweg und hielten die Spannung durch die gesamte Einlage. Das Beste: Jeder einzelne hatte sichtlich Spaß an der humorvollen Choreografie auf Profiniveau. Die Showtanzgruppe aus Ummendorf war ebenfalls in Hochform: „Uns war es wichtig, kurze und hochwertige Showeinlagen zu präsentieren. Unsere Gäste sollen ja auch selbst tanzen und sich amüsieren“, erklärte Motz.

Das Konzept ging auf: Die Stimmung war ausgelassen die Tanzfläche gut gefüllt mit beleuchteten Quallen, einer Gruppe Zwerge, heißen Mechanikerinnen und sämtlichen Wildtieren. Gleich zwei Tanzgruppen aus dem hessischen Schlüchtern rockten die Bühne mit ihren Einlagen: die Glühhölzchen und sechs Herren in hellen Schläppchen und neuseeländischen Baströckchen.

Die Guggenmusik Isny spielte als Gastgeber kurz vor Mitternacht mit ungezügelter Energie, trotz Guggennacht, Baizentour und neun Wochen Fasnet bündelten sie noch einmal die Lebensfreude und übertrugen sie aufs tanzfreudige Publikum. Verschwitzt und außer Atem nahm der musikalische Leiter Peter Fritzenschaft diese Gelegenheit zum Abschied wahr – allerdings nur aus der ersten Reihe. Er wird in der Saison 2020 die Leitung einem Nachfolger übergeben, wer das sein wird, steht offiziell noch nicht fest.

Fritzenschaft kehrt als „Ehrengugge“ zu den Posaunen zurück. „Du hast uns so viel gegeben, Pidi, danke für alles“, verabschiedete Motz den Freund sehr emotional aus dem Amt. Als Höhepunkt zum Schluss spielte die Guggenmusik Röthenbach, die als eine der ältesten im Westallgäu gilt (beim Zunftmeisterempfang am Dienstagmorgen hieß es gar, sie sei die älteste in Deutschland). Die Röthenbacher gewannen im Januar mit Muskelkraft und musikalischem Können das Guggenmusik-Wettspielen in Scheffau. Im Adlersaal zeigten die Männer in den bunten Mänteln noch einmal, wie gewaltig der Sound der Fasnet sein kann.