Kirchliche Sozialstation Isny steigt in E-Mobilität ein

Bisher hat die Kirchliche Sozialstation Isny voll auf Allrad betriebene Fahrzeuge gesetzt. Dies hat sich gerade auch bei den jüngsten Schneefällen und im vergangenen Winter sehr bewährt. Oft sind es abgelegene Höfe, die angefahren werden, um die dort lebenden Patienten zu versorgen. Doch nun, wo die E-Mobilität immer mehr in den Vordergrund rückt, war es an der Zeit, dass auch die Sozialstation den Einstieg in den ressourcenschonenden Antrieb macht. Zunächst wurden deshalb nur zwei Fahrzeuge angeschafft. „Gerade die kommenden Winter-Monate werden dann zeigen, wie geeignet die Fahrzeuge im täglichen Betreib sein werden“, heißt es in der Mitteilung.