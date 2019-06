Kirche im Grünen auf Schwarzem Grat

Alljährlich wird am Pfingstmontag, 10. Juni, auf dem Schwarzen Grat ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Und auch dieses Jahr verbindet die Isnyer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins den Gottesdienst mit ihrem Panoramafest.

Die Ortsgruppe Isny bietet um 9.30 Uhr eine geführte Wanderung ab dem Wanderparkplatz in Isny-Bolsternang an (vier Kilometer, 350 Höhenmeter). Ortskundige Wanderer können auch von anderen Ausgangspunkten rund um die Adelegg den Anstieg starten. Für Kurzwanderer bietet sich die Mautstrecke ab Wengen zum Wenger Egg an, von dort sind es 20 Minuten Spaziergang bis zum Schwarzen Grat. Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Aussichtsberg.

Sechs überdimensionale Postkarten des Künstlers Eugen Felle werden laut Mitteilung auf der Wiese rund um den Aussichtsturm zu bewundern sein. Damit eröffne sich ein ganz anderer Ausblick auf das Bergpanorama, so wie es der Künstler vor etwa 100 Jahren gesehen hat. Der Posaunenchor Isny wird den Gottesdienst musikalisch umrahmen. Im Anschluss bewirtet die Ortsgruppe Isny die hungrigen und durstigen Wanderer. Der Turm lädt ein, die letzten Höhenmeter zu erklimmen und die Aussicht zu genießen. Für Groß und klein gibt es ein Outdoor-Postkartenatelier als Malstation.

Organisiert wird die Veranstaltung von den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Isny zusammen mit dem Schwäbischen Albverein und dem Projekt „Panorama_Partner“ der Städtischen Museen Isny.