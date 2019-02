Kippliges Schneehäubchen

Nach wie vor droht Gefahr von den Dächern in Isny: Am Dienstag rauschte eine mächtige Dachlawine samt Ziegeln in den Isnyer Schlosshof, und vor den Häusern Wassertorstraße 7 und 9 wurde zu Wochenbeginn wieder abgesperrt, weil Ziegeln, die wohl unter dem Druck der Schneelast gebrochen sind, in die Fußgängerzone gestürzt waren.

Geradezu putzig mutet dagegen der kleine Schneerest an, den Optiker Gerhard Hecht dieser Tage in einem Hinterhof an der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße auf einem Kamin entdeckt hat (Foto). Ob das „Schneehäubchen“ inzwischen in die Tiefe gekippt ist, war in der Dunkelheit bei Redaktionsschluss am Mittwochabend allerdings nicht mehr zu verifizieren. Foto: Tobias Schumacher