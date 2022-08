Kindersprechstunde beim Bürgermeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein fester Bestandteil des Kinderferienprogramms ist der Besuch beim Bürgermeister im Rathaus. Sechs Kinder im Alter bis zu 12 Jahren besuchten Bürgermeister Rainer Magenreuter. Für manche der jungen Teilnehmer war es die einzige Aktivität beim Ferienprogramm, andere hatten sich für mehrere Angebote angemeldet. Im historischen Sitzungssaal durften sie am großen Sitzungstisch Platz nehmen. Zwei der Kinder erkannten sofort, dass auf dem einen Sessel ein Wappen die Rückenlehne ziert und einer wusste, dass das Wappentier der Stadt Isny ein Adler ist. Bürgermeister Magenreuter erzählte den Kindern, was ein Bürgermeister so alles macht. Anschließend ging es in den großen Sitzungssaal, in dem der Gemeinderat tagt.