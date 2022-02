Kinderschutzbund Isny sucht neue Gesichter

Seit mehr als dreißig Jahren gibt es den Kinderschutzbund in Isny. Damit diese Institution weiter fortbestehen kann, ist der Ortsverein händeringend auf der Suche nach aktiven Bürgern. Denn dieses Jahr werden sich von insgesamt sechs Vorstandsmitglieder vier – teils altersbedingt oder aus Zeitgründen – aus ihren Ämtern zurückziehen. Damit entsteht vor allem im Kernteam des Vereins eine große Lücke, die durch neue Gesichter und Mitstreiterinnen und Mitstreiter geschlossen werden soll. Wer Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, aktiv das Isnyer Gemeinwesen mitzugestalten und für die Belange des Nachwuchses tätig zu werden, ist herzlich eingeladen, sich beim Verein zu melden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Kinderschutzbund Isny hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche und deren Familien zu unterstützen. Oberste Priorität hat dabei immer das Wohl des Kindes. „Gerade in den letzten zwei Jahren hat es sich gezeigt, wie wichtig und wertvoll eine solche Institution in unserer Stadt ist“, ist sich das gesamte Team des Kinderschutzbundes einig „Mit unseren Angeboten sowie unseren vielfältigen Kontakten standen und stehen wir Familien auch während der Pandemie immer mit Rat und Tat zur Seite“, schreiben die Aktiven weiter. „Zudem haben wir viele Familien in Notlagen finanziell unterstützen können. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn sich engagierte Isnyer Bürger und Bürgerinnen finden, die mit dem Kinderschutzbund Isny die Welt für Kinder schöner machen wollen. Gerne stellen wir allen Interessierten in einem persönlichen Gespräch unsere Arbeit detailliert vor“, erklärt das Vorsrandsteam.

Seit seiner Gründung 1990 hat der Kinderschutzbund Isny sein Engagement und seine Aktivitäten immer wieder an den aktuellen Bedarf der Kinder und Familien in Isny angepasst. Durch die Pandemie sind neue, vor allem schulische Anliegen hinzu gekommen, so der Kinderschutzbund. Gleich mehrere Projekte konnten mit der Grundschule Isny und der Eduard-Schlegel-Schule im Rahmen der Lernförderung verwirklicht werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Darüber hinaus sind Kindern und Jugendliche in der Corona Pandemie auch im Freizeitbereich besonders betroffen. Hier bietet der Kinderschutzbund in Kooperation mit der Kinder- und Jugendarbeit Isny eine Kunstwerkstatt unter der Leitung von Lucia Thanner, freischaffende Künstlerin und Kunsttherapeutin, an. Zusätz-lich macht Lucia Thanner in den Räumen des Familientreffs Kunsttherapie auch euin Therapieangebot, um Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Pandemiezeit, bei der Trennung der Eltern oder einem Trauerfall in der Familie die Möglichkeit zur besseren Verarbeitung zu geben.

„Ein weiterer Schwerpunkt in der Pandemie sind Online-Angebote in der Familienbildung im Rahmen der Isnyer FF-Karte“, heiß es wieter. In den nächsten Monaten werden verschiedene Vorträge für Eltern angeboten. Einzelheiten finden sie auf der Homepage des Kinderschutzbundes oder im aktuellen VHS-Programm. Die wöchentliche Sprechstunde für Nothilfen konnte fast durchgehend während der gesamten Corona-Pandemie angeboten werden.

Damit der Kinderschutzbund weiter aktiv und unterstützend tätig sein kann, hoffen alle Mitwirkenden auf Verstärkung. „Wir sehen den Neustart mit unserer Vorstandswahl im Oktober aber auch als Chance, andere Themen in den Vordergrund zu stellen und die Art der Zusammenarbeit innerhalb des Vereins neu zu bestimmen“, blickt Angelika Biesinger zuversichtlich in die Zukunft. „Wir freuen uns deshalb auch auf Menschen, die ihre Ideen und Visionen mit uns teilen möchten. Wir sind da sehr offen und hoffen auf eine baldige Beendigung der Pandemieeinschränkungen, damit wir ein breit gefächertes Angebot für Kinder und Familien anbieten können.“