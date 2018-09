Kinderschutzbund Isny beschert magische Momente

Zum Weltkindertag lässt hat sich der Kinderschutzbund Isny jedes Jahr etwas Besonderes einfallen. Diesmal wurden die Kleinen der Kindergärten St. Maria und Spatzennest mit einem Besuch des Zauberers Timo Albrecht beschenkt, der mitsamt Zauberkoffer, Lautsprechern und guter Laune nach Isny kam.

Im Vorfeld des Auftritts sprach die Vorsitzende Kathrin Mengesdorf-Götz kurz zu den etwa 35 Kindern, die bereits gespannt auf ihren Bänken saßen: „Wir haben heute für Euch einen Zauberer eingeladen und sind schon genauso aufgeregt wie Ihr, was uns gleich erwartet. Uns vom Kinderschutzbund ist es wichtig, dass es allen Kindern gut geht, dass ihr Spaß habt und viele Dinge lernen könnt!“ Und an Spaß hat es in den folgenden 30 Minuten wahrlich nicht gemangelt.

Der junge Zauberkünstler faszinierte mit einem auf wundersame Weise verschwundenen Würfel, plötzlich aus seinem Mund auftauchenden Papierbändern und lustigen Kartentricks. Besonders beeindruckend fanden die kleinen Zuschauer, dass die Kniffe sogar bei ihnen selbst funktionierten. Da stand ein Kind auf der Bühne und hielt nur einen Ball in der Hand – doch ganz plötzlich waren es zwei. „Wie geht denn das?“, fragten die Kleinen mit ratloser Miene die anwesenden Erzieherinnen. Doch auch diese zeigten sich schwer beeindruckt und mussten leider passen: „Ich weiß es nicht!“

Timo Albrecht ist 17 Jahre jung, kommt aus Bad Grönenbach und ist Schüler. Das Zauberhandwerk lernt er seit fünf Jahren und ist mit viel Humor und Souveränität bei der Sache. Firmenveranstaltungen, Kindergeburtstage oder eben die Einladung eines Kinderschutzbundes bieten ihm die Möglichkeit, mit seinen magischen Fähigkeiten aufzutreten.

Hauptberuflich will er nach der Schule allerdings in eine ganz irdische Richtung gehen: „Ich möchte später Notfallsanitäter werden, beim Roten Kreuz bin ich jetzt schon.“. In der Zwischenzeit wird er hoffentlich noch vielen kleinen und großen Menschen mit Witz, Musik und Können seine Zauberkünste präsentieren!