Kindern & Jugendlichen durch Patenschaften Chancen schenken

Das Projekt LUChS – „Lernen und Chancen schenken“ – der Stiftung Kinderchancen Allgäu eröffnet Kindern und Jugendlichen einen ergänzenden Zugang zu Bildung und schafft neue Chancen. Durch regelmäßige und kontinuierliche Treffen als LUChS-Tandem zwischen einer ehrenamtlichen Person und einem Schüler oder einer Schülerin, wird diesen die gesamte Aufmerksamkeit und Zuwendung geschenkt, erklärt Projektkoordinatorin Franziska Wieland: „Es wird gemeinsam gelernt, wiederholt und geübt, Aufgaben erledigt, gelesen und gespielt“. Es ist also nicht mit Nachhilfe gleichzusetzen, in der ein definiertes Lernziel oder Aufholen in einem bestimmten Fach angestrebt wird, sondern die Inhalte orientieren sich an den aktuellen Bedürfnissen und den anstehenden Aufgaben. Hierfür findet ein gemeinsames erstes begleitetes Treffen mit Elternteil und Kontaktperson an der Schule statt, um die notwendigen Rahmenbedingungen gemeinsam festzulegen.

Wir freuen uns bereits in Isny aktiv sein zu können und danken auch den beteiligten Schulen, dem Verein Kinder- und Jugendarbeit Isny und dem Kinderschutzbund Isny für die Kooperation für die gute Sache! Um fortlaufend allen Kindern eine Patenschaft zu ermöglichen, freuen wir uns stets auf neue Engagierte.

Es finden sich gute Strukturen, dieses intensive Ehrenamt durchzuführen: Alle Interessierten erhalten ein ausführliches Kennenlerngespräch, bei dem die Einsatzmöglichkeiten sowie die Erwartungen geklärt werden. Grundlegende und weiterführende Schulungen bereiten auf die Tätigkeit vor und bieten Unterstützung. Die professionelle Begleitung bietet Raum für Austausch, Feedback, organisierte Rahmenstrukturen und eine wertschätzende Ehrenamtskultur.

Haben Sie Lust bekommen, junge Menschen aus Isny und Umgebung in ihrem individuellen Lernprozess zu begleiten, ihnen Zeit und Zuwendung zu schenken und ehrenamtlich als LUChS-Patin oder -Pate tätig zu werden? Melden Sie sich gerne bei Projektkoordinatorin Franziska Wieland (wieland.f@caritas-bodensee-oberschwaben.de, 0162 2094705). Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Homepage www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de abrufbar.