Kinderkonzert „Däumelinchen“

Die Theaterpädagogin und Sängerin Elsa Kodeda führt Kinder aus Isnyer Kindergärten ein in die Welt des Däumelinchens. In einem Workshop erarbeiten sie das Stück. Die finale öffentliche Aufführung findet am 5. März, um 17 Uhr, im Kurhaus am Park Isny statt. Eintritt ist frei.

In einem Vier-Tages-Workshop wird mit Kindern aus vier Isnyer Kindergärten das Märchen „Däumelinchen“ zunächstnachgespielt und getanzt. Unter Anleitung der Theaterpädagogin und Sängerin Elsa Kodeda kommen die Kinder dabei mit klassischer Kammermusik von berühmten Komponisten des 20. Jahrhunderts in Berührung. Unterstützen werden professionelle Instrumentalisten des Isny Opernfestivals. Das Projekt wird gefördert durch „Zur Bühne“, das Förderprogramm des Deutschen Bühnenvereins, im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“. Veranstalter ist das Isny Opernfestival e. V. mit dem künstlerischen Leiter Hans-Christian Hauser. Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Coronaregelungen.