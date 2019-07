Kindergartenleiterin Brigitte Pawelka verabschiedet

Das Gemeindezentrum St. Michael war beim Abschied von Brigitte Pawelka, Leiterin des St. Josef Kindergarten und des Familienzentrums vollgestopft mit Kindern, Erzieherinnen, Eltern und Elternbeirat, Pfarrer, Diakone, sowie Anita Gösele und Matthias Hellmann, zuständig für die städtische Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Nach 40 Jahren als Erzieherin in katholischen Kindergärten und 12 Jahre Leitung in St. Josef, durfte Brigitte Pawelka, zusammen mit Mann Rolf , beim Abschied zunächst das künftige Ruhebänkle testen. Pfarrer Edgar Jans sagte in seinem Grußwort, dass er immer den Eindruck gehabt hätte, dass die Kinder und Familien bei Frau Pawelka nicht nur gut aufgehoben, gefördert und gefordert sind, sondern auch geliebt. Frank Höfle von der katholischen Gesamtkirchengemeinde sagte: „Diese Kindergartenleiterin hat uns als Träger gefordert, aber auch viel Gutes bewirkt.“ Mit der Nachfolgerin Beate Hadwiger sei nun der Fortbestand St. Josefs personell gut gesichert. Anita Gösele und Matthias Hellmann dankten Frau Pawelka für ihre Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen und „fabulös zu meistern.“ Brigitte Pawelka kam das Schlusswort zu. „Ja, ich war Erzieherin mit Leib und Seele.“ Foto: Walter Schmid