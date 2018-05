Kindergartenbeiträge als Politikum

„Ich verstehe nicht, wie der Gemeinderat diesem Vorschlag zustimmen konnte“, sagte eine erboste Mutter nach der Sitzung am Montag. Die Beratungs- und Beschlussvorlage war bis zur letzten Minute durch die Stadtverwaltung angepasst und erst kurz vor dem Sitzungstermin an die Ratsmitglieder und den paritätischen Kindergartenausschuss per E-Mail versandt worden.

Anita Gösele, die Zuständige bei der Stadtverwaltung, hatte sich sehr bemüht, an sie herangetragene Verbesserungsvorschläge einzuarbeiten. „Das ist überhaupt nicht gelungen“, beschwerte sich Marja-Lisa Sauter. Bereits beim Tagesordnungspunkt „Anfragen von Bürgern“ gab sie ihr Statement ab, da während der Diskussion der Stadträte keine Stimmen von Zuhörern zugelassen werden, erklärte Bürgermeister Rainer Magenreuter eingangs.

Sauter saß mit Mitglieder der Fraktionen, dem Bürgermeister, Gösele und einigen Eltern am vergangenen Freitag bei einem eilig einberufenen Treffen zusammen, um die Vorschläge der Verwaltung zu vereinfachen und die Position der Eltern klar zu machen, vor allem, was eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge für finanziell Schwächere bedeutet. Sie könne nicht verstehen, wie in Zeiten, da „die Steuergelder sprudeln“, eine Erhöhung stattfinden muss, die außerdem höher sei als die durchschnittlichen Einkommenssteigerungen. Sie appellierte an die Räte, gegen die Erhöhung zu stimmen: „Nehmen Sie das Thema ernst und denken Sie an die Familienfreundlichkeit in Isny“.

Dass das Thema äußerst komplex ist, wurde bei Göseles Präsentation klar: Die 14 Isnyer Kindergärten haben verschiedene Öffnungs- und Betreuungszeiten von 30 bis 50 Stunden. In sechs Einrichtungen können Eltern die Kleinsten in einer Krippe betreuen lassen. Eltern zahlen je nach Einkommensgruppe (von 25 000 Euro bis über 50 000 Euro Jahresverdienst) gestaffelte Beiträge, die je nach Kinderzahl, die im Haushalt lebt, noch einmal angepasst werden.

Außerdem biete Isny „deutschlandweit einmalig“ (Magenreuter) eine Ermäßigungsmöglichkeit über die FF-Karte an. Weitere Reduzierungen des Kindergartenbeitrags erhalten berechtigte Eltern über den Sozialpass.

Wer die beiden Tabellen vergleicht, die Gösele aktualisiert vorlegte, stellt fest, dass die Krippenbeiträge für Eltern mit einem, zwei oder drei Kindern kräftig ansteigen (zwischen 10,50 und 27,50 Euro pro Kind und Monat), die Kindergartenbeiträge moderat um zwei bis zwölf Euro pro Kind und Monat. „Wer im Beruf als Frau nicht ganz abgehängt werden will, ist auf einen Krippenplatz angewiesen, dafür bis zu 330 Euro im Jahr mehr zu bezahlen, ist ungerecht“, kommentierte eine alleinerziehende Mutter.

Magenreuter blickte zurück: „Vor einem Jahr hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, einen neuen Gebührenvorschlag zu erarbeiten“. Dieser sei im paritätischen Kindergartenausschuss diskutiert worden. Da es für die Isnyer Kindergärten keinen Gesamtelternbeirat gebe, erfuhren die Eltern von den Ergebnissen erst spät oder gar nicht. Die notwendige Erhöhung begründet die Verwaltung damit, dass nach der letztjährigen „Verdi“-Tarifverhandlung die Gehälter der Erzieher und Erzieherinnen angehoben wurden, der Schlüssel, das heißt, die Anzahl der Kinder pro Erzieher, gesenkt wurde und auch Unterhaltskosten gestiegen seien. Der Beitrag, den Eltern zur Kostendeckung in Isny beisteuern, sei mit der Geringste im Landkreis und liege bei circa zwölf Prozent, empfohlen werde von den kommunalen Spitzenverbänden 20 Prozent.

In der teils emotional geführten Diskussion, war aus den Wortmeldungen der SPD-Fraktion von Edwin Stöckle, Wolf-Dieter Massoth, Rainer Pscheidl und Otto Ziegler herauszuhören, dass sie sich sozialverträglichere, moderatere oder keine Erhöhung gewünscht hätten. Alexander Sochor (CDU) bat, das Thema nicht zum Wahlkampfgegenstand zu machen: „Auch wir sind für gute Bildung, aber wir wollen auch wirtschaftlich handeln.“ Fraktionskollege Alexander Ort sagte, er könne sich vorstellen, „die Spitzen rauszunehmen“, aber ansonsten sehe er eher wenig Spielraum und unterstütze Göseles Vorlage. Miriam Mayer (Freie Wähler; FW) sagte mit Blick auf das freitägliche Treffen, dass die Eltern früher hätten ins Boot geholt werden müssen. Ein Gesamtelternbeirat sei erstrebenswert,.

Abgestimmt wurde in vier Punkten: Für die Erhöhung der Elternbeiträge stimmten Freie Wähler und CDU geschlossen, die SPD dagegen. Auf Basis eines Stufenplans sollten die Elternbeiträge bis zu den Jahren 2021/22 automatisch erhöht werden, wofür acht Räte stimmten, aber zehn dagegen. Die CDU beantragte, die Anpassung bis zum Jahr 2020/21 festzuschreiben, dafür stimmen zehn Räte, neun dagegen. Damit wird zumindest 2019 im Gemeinderat nicht wieder über die Beiträge diskutiert.