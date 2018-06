Kinderfesttrommler sind bestens vorbereitet

Kinderfesttrommler, Sonntag, ab 5 Uhr: Klosterweg, Grafenweg, Kemptener Straße, Bufflerweg, Weißlandstraße, Spitalhofweg, Lindauerstraße, General-Moser-Weg, Eisensbergweg, Zum Schlössle, Rainstraße, Seidenstraße, Untere Achstraße, Untere Bleiche, Achwiesenweg, Untere Achstraße, Schwanensiedlung, Dengeltshofener Straße, Roßwiesenweg, Ammannstraße, Stockachstraße, Riedbachstraße, Am Moos, Mühlbachstraße, Margaritenweg, Kehlbachstraße, Schlegelstraße, Mechenseer Straße, An den Wiesenzäunen

Montag, ab 6 Uhr: Senngutweg, Kastellstraße, Pfannenstiel, Rotenbacher Weg, Schletterweg, Mittelöschweg, Adeleggweg, Münzweg, Untere Öschstraße, Rangenbergweg, Alemannenstraße, Arist-Dethleffs-Straße, Achener Weg, Bahnhofstraße, Wassertorstraße, Marktplatz

Reichsstadt-Fanfaren: General-Moser-Weg , Spitalhofweg, An der Friedsäule, Am . Pfänderholz, Am Friedhag, An der Friedsäule, Spitalhofweg, Weißlandstraße, Hans- Lanzenberg-Straße, Hans-Guldin-Straße, Maierhöfener Straße, Bufflerweg, Wilhelmstraße, Am Krumbach, Friedrich-Silcher-Straße, Ibergweg, Kemptener Straße, Herrenbergweg, Fußweg Richtung Schultesberg, Kirchwegele , Kastellstraße, Scherrwiesenweg, Rotenbacher Weg, Schletterweg, Mittelöschweg, Achener Weg, Bahnhofstraße, Schwanenweg, Schwanensiedlung, An den Wiesenzäunen, Schlegelstraße, Mechenseer Straße, Dengeltshofener Straße, Känerweg.

Stadtkapelle Isny, Sonntag, ab 5 Uhr: Klosterweg, Ibergweg, Bufflerweg, Sonnenhalde, Hans-Guldin-Straße, An der Friedsäule, Lindauer Straße, Bahnhofstraße

Stadtjugendkapelle Isny, Sonntag, ab 5 Uhr: Gwatweg, Margeritenweg, Mühlbachstraße, Trollblumenweg, Löwenzahnweg, Am Moos, Amannstraße, Känerweg, Dengeltshofener Straße, An den Wiesenzäunen, Schwanensiedlung, Bahnhofstraße, Achwiesenweg, Am Dreifingerbach, Seidenstraße

Die Adelegg-Schalmeien spielen am Kinderfestsonntag vor dem Umzug um 9 Uhr im Seniorenheim Sonnenhalde, um 10 Uhr im Seniorenheim St. Leonhard und um 11 Uhr im Heim St. Elisabeth.