Kinderfesttrommler gesucht

Die Kinderfesttrommler haben eine lange Tradition in Isny. In der Stadtgeschichte wird bereits 1620 von etwa hundert Knaben, die mit „hiltzin Helleparten, item Bixen, brennenden Lunten, Trummen und Pfeiffen“ in der Stadt umherzogen und zuletzt auf den Rain marschierten, berichtet. Mit brennenden Lunten und Trommeln und Pfeiffen weckten sie schon damals die Kinder und die Bevölkerung in der Stadt und riefen sie zum Feiern.

Jedes Jahr haben Kinder ab neun Jahren die Chance, bei diesem Spektakel aktiv dabei zu sein. Die Ausbilderin der Kinderfesttrommler, Ramona Avella, erklärt: „Der Spielzug aus Trommlern und Pfeiffern wird jedes Jahr neu formiert.“ Es sind viele bekannte Gesichter dabei, aber am meisten freut sie sich auf die neuen Mitspieler. Notenkenntnisse sind für die Trommler nicht erforderlich.

Die Anmeldung ist am Samstag, 17. Februar, von 11 bis 12 Uhr in der Realschule möglich. Geprobt wird bis zum Kinderfest dreimal in der Woche. Während des Kinderfests stehen neben dem traditionellen Weckruf der Festzug und Auftritte auf dem Kinderfest auf dem Programm. Einstudiert werden 15 Märsche, die nach Zahlen und sogenannten Trommlerfiguren gespielt werden. „Das Kind muss vorher kein Instrument gespielt haben“, sagt Avella. Informationen und die Kontaktadressen gibt es im Internet unter www.kinderfesttrommler.isny-kinderfest.de