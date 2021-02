Kinderbetreuer in Isny testen sich laufend selbst auf Corona

In den Isnyer Kinderbetreuungseinrichtungen testet sich das Personal mehrmals wöchentlich selbst auf das Coronavirus, teilt die Stadt Isny mit.

In allen Kindergärten, im Schülerhaus, Betreuungsangeboten in der Verbundschule und dem Gymnasium sowie in den Schulsekretariaten wird das Personal getestet. Geschulte Mitarbeiterinnen testen sich und Kolleginnen und Kollegen mindestens zweimal in der Woche.

Vergangenen Donnerstag kamen die Testkits

Das Land schreibt dazu seine Teststrategie fort und stellt aus der Notreserve des Landes den Kommunen kostenlose Tests bis Ende März zur Verfügung. Isny hatte sich angemeldet, am vergangenen Donnerstag konnten die Testkits in Weingarten abgeholt werden.

Es handelt sich laut Mitteilung um Testkits von Roche, die eine hohe Zuverlässigkeit sichern. Beinahe gleichzeitig stellt das Land den Kindergärten auch kostenlos Masken zur Verfügung. Der Gemeindetag mit Peter Smigoc als Vorsitzendem der Bürgermeister im Landkreis konnte beim Land Masken beantragen – auch da ist Isny dabei. Die Masken wurden in ausgewählten Orten angeliefert, wo sie jeweils abgeholt werden konnten.