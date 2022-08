Kinder zeichnen mit Werner Kimmerle

Der Isnyer Künstler Werner Kimmerle stellt bis Sonntag, 28. August, seine Zeichnungen und Radierungen in der Städtischen Galerie im Turm Isny aus. Ein insgesamt sechsstündiger Kurs in der Kulturwerkstatt im Schloss Isny bietet Kindern laut Mitteilung am Montag, 22. August, und Dienstag, 23. August, die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Zeichner auf Ideensuche zu gehen und eigene Fantasiewelten zu erschaffen.

Jeweils von 14 bis 17 Uhr haben Kinder von sechs bis zwölf Jahren Gelegenheit, die Ausstellung gemeinsam mit dem Künstler zu erkunden. Im Rahmen seines Zeichenkurses, der Teil des Programmes der neu geschaffenen Kulturwerkstatt im Schloss Isny ist, geht Werner Kimmerle mit den jungen Zeichenfans auf Ideensuche. Im Anschluss an den Rundgang durch die Werkschau greifen die Kinder selbst zu Stift und Papier, kreieren eigene verrückte Wesen und können dabei auf Expertentipps des Künstlers zählen.

Die Teilnahemgebühr beträgt fünf Euro. Die Anmeldung für den zweitägigen Zeichenkurs mit Werner Kimmerle ist bis zum Donnerstag, 18. August, in der Isny Info im Hallgebäude oder unter www.isny.de/erlebnisse möglich. Treffpunkt zu Kursbeginn ist die Kulturwerkstatt im Schloss Isny. Weitere Details erfahren Interessierte unter www.isny.de/kulturwerkstatt, Tel. 07562 / 9999 050, kultur@isny-marketing.de.