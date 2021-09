Kinder und Jugendliche begleiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eltern können ihren Kinder unterschiedlich gut bei schulischen Problemen und Aufgaben unterstützen oder Hilfestellung bieten. Dies hat verschiedene Ursachen. Durch die Umstände der Coronapandemie ist der Bedarf von Kindern und Jugendlichen an individueller Lernunterstützung und Begleitung nicht zuletzt durch die digitale Unterrichtsform und die Verlagerung des Lernraumes in das Zuhause angestiegen. Diese Entwicklung wurde unter anderem auch von der Stiftung Kinderchancen Allgäu erkannt, welche sich dieser Thematik fachlich angenommen und intensiv an einer Möglichkeit gearbeitet hat, um diesem Trend entgegenzuwirken. Die Stiftung macht es sich grundsätzlich zur Aufgabe und zum Ziel, Kinder aus finanzschwachen und benachteiligten Lebensverhältnissen in ihren Bildungs- und Entwicklungschancen zu fördern und ihre Lebenswelten zukunftsweisend zu gestalten.

Im Projekt LUChS wird Kindern und Jugendlichen, unabhängig der eigenen Familiensituation, bedarfsgerechte Förderung ermöglicht. Ein erster Standort für das Vorhaben ist Isny. Schüler*innen erhalten durch kontinuierliche Begleitung von Ehrenamtlichen, sogenannten LUChS-Patinnen und -Paten, die Chance auf intensive Hilfestellung im Bildungsbereich und individuelle Unterstützung. Gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlich Engagierte werden Kinder in ihren individuellen Lernprozessen durch regelmäßige (wöchentliche) Treffen unterstützt.

Die Inhalte der Treffen können individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden und sind vielfältig: Unterstützung in einem bestimmten Fach oder bei den Hausaufgaben, Erklärung der Schulaufgaben, Vorlesen und Lesen, Gelerntes wiederholen oder gemeinsam Lernspiele spielen. Die LUChS-Tandems stellen keine klassische Nachhilfe dar. Durch Kennenlerngespräche, der Durchführung von vorbereitenden sowie weiterführenden Schulungen, Gelegenheiten zum Austausch untereinander und regelmäßigen Evaluationsgesprächen wird eine zuverlässige, unterstützende und professionelle Projektbegleitung für die Beteiligten angeboten.

Sie haben Lust, junge Menschen aus Isny und Umgebung in ihrem individuellen Lernprozess zu begleiten, ihnen Zeit und Zuwendung zu schenken und ehrenamtlich als LUChS-Patin oder –Pate tätig zu werden? Melden Sie sich gerne bei Projektkoordinatorin Michaela Lendrates (lendrates.m@caritas-bodensee-oberschwaben.de, 07561 906613). Weitere Informationen zum Projekt und dem Ehrenamt unter: www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de.