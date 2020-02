Kinder spenden ans Kinderhospiz

Spenden mit Vergnügen: Mit einem großen Basar haben die Schüler der Grundschule am Rain 1004 Euro für einen guten Zweck gesammelt. Seit mehr als 20 Jahren bringen Schüler vor den Festtagen ausrangiertes Spielzeug mit, spenden es für den Basar und gehen dann selbst einen Vormittag lang durch die Reihen einkaufen. Laut Mitteilung kommt dadurch eine recht stattliche Summe zusammen, von der dieses Jahr zwei Einrichtungen profitieren: der Bunte Kreis in Kempten und das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.