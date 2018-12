Kinder sollen in an der Felderhalde Skifahren lernen

Am Kinder- und Familienlift Felderhalde startet am 7. Januar 2019 ein bisher einzigartiges Projekt in Isny: die Ski-AG. Sie soll allen Grundschülern der Stadt und aus den Teil-orten erste Erfahrungen im Alpin-Sport ermöglichen. SZ-Mitarbeiterin Tanja Kulmus hat mit den Mit-Initiatoren des Angebots im Wintersportverein Isny gesprochen: Maximilian Mechler auf der administrativen Seite und Daniel Kremer, der die neue Ski-AG leitet.

Wie kam es zur Ski-AG?

Maximilian Mechler: Den Anstoß gab Grundschulrektor Harald Strittmatter. Er kam auf den WSV Isny zu, ob man die direkte Nähe der Schule zur Felderhalde nicht ausnutzen und gerade auch Kindern, die bisher wenig Berührungspunkte zum Wintersport hatten, ein neues Bewegungsprogramm anbieten könnte. Als Verein ist dies allerdings nicht alleine zu stemmen.

Was bedeutet das konkret?

Mechler: Bewegung für Kinder und Jugendliche ist wichtig, hier besteht Handlungsbedarf. Isny ist ein Wintersportort, es ist sinnvoll, die Gegebenheiten vor Ort zu nutzen. Es gibt viele Kinder, die wie ihre Klassenkameraden auch gerne einmal zum Skifahren gehen oder es zumindest ausprobieren würden, das aus finanziellen oder zeitlichen Gründen aber nicht können. Skisport darf kein Privileg sein – nicht, wenn wir so günstige Möglichkeiten vor Ort haben.

Wie kann das umgesetzt werden?

Mechler: Parallel dazu entstand die Idee, einen Stadtsportlehrer anzustellen, der die Schnittstelle bildet zwischen Vereinen und Schulen, die er im sportlichen Bereich unterstützt, weil für sie ein ausreichendes Bewegungsangebot außerhalb des Unterrichtes alleine nicht zu stemmen ist. Eine Kooperation mit den Vereinen ist sinnvoll. Als Vorbild habe ich Schwäbisch Gmünd genommen, wo mit drei Stadtsportlehrern bereits seit Jahren erfolgreich das Konzept gefahren wird. Isny war immer offen für solche Themen, die Stadt hat sehr unkompliziert und schnell auf die Idee reagiert und eine geringfügig bezahlte Stelle für einen Sportlehrer geschaffen, erst einmal befristet für das Schuljahr 2018/19. Mit Sportwissenschaftler Daniel Kremer, der beim WSV Isny eine halbe Trainerstelle hat und zudem als Trainer des Schülerkaders U 16 in Baden Württemberg tätig ist, haben wir einen sehr kompetenten Trainer und Lehrer bekommen. Sein erstes Projekt wird sein, von Januar bis März die Ski-AG umzusetzen. Danach ist geplant, dass er die Grundschule unterstützt und die Vermittlungsstelle zwischen den Isnyer Sportvereinen und Schulen bildet.

Wie setzt er die Ski-AG um?

Daniel Kremer: An insgesamt elf Terminen, von 7. Januar bis März, wird jeden Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr unter Leitung von Daniel Kremer, einem weiteren Trainer und dem „Bufdi“ des WSV ein Bewegungsprogramm auf Skiern angeboten. Treffpunkt ist die Felderhalde. Das Angebot richtet sich erst mal an die Schüler der dritten Klassen und wird bei Bedarf um die Zweitklässler ergänzt.

Was lernen die Kinder?

Kremer: Die Ski-AG ist kein klassischer Skikurs. Das möchten wir betonen. Es geht vorrangig darum, den Grundbewegungsschatz auf Skiern kennenzulernen, zu erweitern und zu verbessern. Und natürlich, durch ein vielfältiges Bewegungsangebot auf Skiern den Spaß am Skisport zu vermitteln.

Was kostet das für die Eltern?

Mechler: Wir haben das große Glück, dass die Gesellschafter des Felderhaldeliftes, die Max Wild GmbH, Geyer Zweiradhandel, Schönegger Käse Alm und die Schnee-Sport-Schule Marc Rudhart, das Projekt unterstützen und vergünstigte Liftkarten und Skikurse anbieten. Auch der DSV ist mit einem Zuschuss beteiligt. Dennoch benötigen wir pro Teilnehmer einmalig 50 Euro, für Isny-Pass-Inhaber 25 Euro. Damit möchten wir auch finanziell schwächer gestellte Familien in das Angebot mit einbeziehen.

Was ist in dem Preis enthalten, wie schaut es mit Material aus?

Mechler: In den Kosten ist die komplette Skiausrüstung enthalten: Ski, Schuhe, Helm. Das Isnyer Fachgeschäft „Outdoor & Bergsport“ stellt das gesamte Material leihweise zur Verfügung und kümmert sich auch um die korrekte Einstellung der Bindung. Liftkarte und Personalkosten sind ebenfalls im Preis enthalten.

Gibt es Voraussetzungen für die Teilnahme?

Kremer: Voraussetzung ist ein Skikurs, der in den Weihnachtsferien absolviert werden kann. Auch hier haben wir mit der Schnee-Sport-Schule Marc Rudhart einen Sponsor gefunden, der die Skikurse zu einem vergünstigten Preis von 75 Euro anbietet. Für Isny-Pass-Inhaber ist der Skikurs sogar kostenlos.

Ist die Teilnehmerzahl begrenzt?

Kremer: Ja, wir möchten ja, dass die Kinder was lernen. Wir haben die Gruppenzahl auf jeweils 15 Kinder begrenzt, um ein qualitativ hochwertiges Trainingsangebot auf die Beine stellen zu können. Infos an die Schulen sind bereits raus, und wir haben schon die ersten Anmeldungen.

Was passiert nach der Ski AG – im Frühjahr und Sommer?

Mechler: Die Ski-AG ist Pilotprojekt für weitere Projekte dieser Art. Wir haben mit allen Isnyer Grundschulen gesprochen, den Bedarf ermittelt und was die Lehrer sich vorstellen könnten. Es gibt viele Ideen. Jetzt müssen wir erst mal schauen, ob das Angebot auch angenommen wird und wie es sich umsetzen lässt. Aber wir sind sehr zuversichtlich und haben große Lust, weitere Projekte zu starten. Das sehen wir als Gewinn für unsere Kinder und Jugendlichen in Isny.

Wo können die Eltern ihre Kinder für die Ski-AG anmelden?

Kremer: Entweder direkt in der Schule oder in den Ferien direkt bei mir per E-Mail an skiagisny@ gmail.com.

Daniel Kremer: Natürlich – falls noch Plätze frei sind.