Kinder schreiben ihre eigenen Bücher in Isny

Ausdenken, schreiben, illustrieren, drucken: Mit Feuereifer haben zehn Kinder beim Workshop „Buchkinder – Eine Schreib- und Druckwerkstatt für Kinder“ in den Herbstferien an ihrem ersten eigenen Buch gearbeitet. Wie die Isny Marketing Gesellschaft (IMG) mitteilt, waren die Buchkinder Kempten zu den Landesliteraturtagen im Paul-Fagius-Haus in Isny zu Gast und unterstützten die Teilnehmer.

Seit 2013 geben die Buchkinder Kempten Jungen und Mädchen im Allgäu Gelegenheit, erste Schreibversuche in eigenen Büchern festzuhalten. Unterstützt von zwei Kursleitern feilten die Teilnehmer im Alter von acht bis zwölf Jahren in Isny fünf Tage lang konzentriert an ihren selbsterdachten Geschichten, eigneten sich die Technik des Linoldrucks an und stellten Bilder und Texte zusammen, um schließlich ihr erstes eigenes, gebundenes Werk stolz in Händen zu halten.

Zielstrebig, diszipliniert und selbstständig

Nicht nur die erfahrenen Betreuer zeigten sich begeistert, wie zielstrebig, diszipliniert und selbstständig die jungen Autoren ihre Idee vom ersten Strich bis zum fertigen Buch verfolgten, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Nachmittagslesung zum Abschluss des Workshops lauschten auch die Eltern gespannt, als die Kinder ihre Erstlingwerke präsentierten und bestaunten die selbst erstellten Illustrationen. Diese wurden per Kamera und Beamer direkt aus den Büchern an die Wand der Gotischen Halle projiziert.

Ob Zirkus-, Weltraum- oder Abenteuererzählung, Corona-Meerjungfrauen- oder Fantasiegeschichte aus dem Dreiecksland – entstanden seien wunderschöne Bücher voller Kreativität und Fantasie, die die Kinder noch lange an diese besonderen Herbstferien erinnern würden. „Ein rundum gelungenes Projekt, das wir bei Gelegenheit gerne wiederholen werden,“ wird Nadine Heindl, die die Veranstaltung für das Büro für Kultur der IMG betreute, in der Pressemitteilung zitiert.

Unterstützt wurde das Projekt von der Waisenhaus Stiftung Siloah und der Evangelischen Kirchengemeinde, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.