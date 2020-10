Kinder machen bei BUND-Mostaktion mit

16 Jungen und Mädchen der BUND-Kindergruppe Isny haben vor Kurzem rund 700 Kilogramm Äpfel von einer typischen Allgäuer Streuobstwiese in Aigeltshofen aufgelesenund in Säcke und Kisten gefüllt. Anschließend wurden diese in der Mosterei in Wehrlang zu 450 Litern Apfelsaft gepresst. Laut BUND-Mitteilung erhielten die Kinder in der Zwischenzeit mittels Spielen einen kleinen Einblick in die Bedeutsamkeit der Streuobstwiesen für den Erhalt alter, regionaler Apfel- und Birnensorten sowie deren Wichtigkeit als schützenswerten Lebensraum für eine Vielzahl an Insekten, Tieren und Pflanzen. Auch konnten sie beim Herstellen von Apfelsaft mit einer alten Apfelpresse.