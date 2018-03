Kinder helfen Kindern mit ausgedientem Spielzeug

Wichtige Dinge fürs Leben lernen Kinder nicht nur im Schulunterricht: Jedes Jahr im Herbst veranstaltet die Grundschule am Rain einen kleinen Basar, für den die Schüler vorher ihre Kinderzimmer „ausmisten“ und nicht mehr benutzte Spielsachen und Bücher spenden. In der Turnhalle durchstöbern Mitschüler anschließend die Stände, wo sie sich für ein wenig Kleingeld „neue“ Sachen kaufen können.

Das bedeutet viel Arbeit für die zahlreichen freiwilligen Helfer, aber sie lohnt sich: Denn die Kinder lernen, Gutes zu tun, zum einen durch ihre Sachspenden und zum anderen durch die Verwendung ihres Geldes für einen guten Zweck. Der Erlös wird jedes Jahr an zwei oder drei soziale Einrichtungen verteilt, die in der Elternbeiratssitzung ausgesucht werden. Vorrang haben Einrichtungen, die Familien unterstützen.

In diesem Jahr durfte Angela Schulz vom „Der bunte Kreis e.V.“ in Kempten freudig die 500-Euro-Spende von den Elternbeiräten Britta Bauer, Annette Steybe und Silja Bosch entgegennehmen. „Wir freuen uns sehr über die Zuwendung, da wir für unsere Arbeit auf Spenden angewiesen sind“, erklärte Schulz.

Der bunte Kreis hilft Familien mit Kindern, die an schweren chronischen Krankheiten leiden oder extrem früh zur Welt gekommen sind. Bei der Nachsorge und durch regelmäßige Besuche werden die Eltern unterstützt und betreut.

Weitere 500 Euro übergaben Harald Strittmatter, Schulleiter der Grundschule am Rain, und die Elternbeiratsvorsitzende Britta Bauer an Beate Rinninger von der Kinderbrücke Isny e.V. Diese hilft gezielt Kindern und Jugendlichen aus Isny und Umgebung, die in Not geraten sind.

Stolz auf Hilfe mit „ein bisschen Taschengeld“

Die ehrenamtlichen Helfer unterstützen in vielen verschiedenen Bereichen: Sei es, um Kindern die Teilnahme an Musikunterricht oder die Mitgliedschaft im Sportverein zu ermöglichen, sei es Unterstützung beim Kauf von Erstlingsausstattung für ein neugeborenes Baby. Gegründet wurde die Kinderbrücke 2012 vom Rotary Club Isny-Allgäu. Nur durch Spenden und fleißige ehrenamtliche Helfer ist es möglich, diesen Kindern in der Stadt mehr als nur eine kleine Freude zu machen.

Voller Stolz, mit ihrem bisschen „Taschengeld“ geholfen zu haben, waren auch einige der Isnyer Grundschulkinder bei den Spendenübergaben dabei.

Sie nahmen Erinnerungen mit, die es vor dem nächsten Basar sicherlich leichter macht, sich vom einen oder anderen Spielzeug zu trennen – für einen guten Zweck.