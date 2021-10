Kinder freuen sich über Werkbänke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hämmern, bohren und sägen: Die Kinder des Kindergarten St. Georg aus Isny freuen sich über zwei Werkbänke, die von der Firma Dethleffs gespendet wurden. Dabei handelt es sich um handgefertigte Echtholzwerkbänke, die speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt wurden.

Groß war die Freude der Kinder und Mitarbeiterinnen des Kindergarten St. Georg, als die Firma Dethleffs aus Isny die Werkbänke geliefert hatten. Nachdem den Kindern die Werkzeuge erklärt und einige wenige, aber sehr wichtige Regeln, die aus Sicherheitsgründen notwendig sind, besprochen waren, konnte es losgehen.

„Mit dieser Werkbank ging ein lang ersehnter Wunsch unserer Kindergartenkinder in Erfüllung, denn viele von ihnen zeigen schon seit längerer Zeit großes Interesse an handwerklichen Tätigkeiten. Die Kinder zeigen beim Umgang mit Holz und Werkzeugen erstaunliches Geschick. Die Ergebnisse ihrer Tätigkeit und das Vertrauen, das wir im Umgang mit den Materialien in die Kinder setzen, erfüllt sie mit Stolz und stärkt sie in ihrem Selbstvertrauen", so die Leiterin des Kindergartens, Miriam Menig.

„Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Herrn Zengerle von der Firma Dethleffs bedanken, der diese Werkbänke in der Lehrwerkstatt individuell und sehr hochwertig für uns angefertigt hat.“

Nun wird fleißig an den Werkbänken gehämmert, gebohrt und gesägt.