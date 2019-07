Kinder-Ferienbetreuung bei Dethleffs in Isny

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nach Angaben der Firma Dethleffs für viele Mitarbeiter ein wichtiges Thema. Das Betreuungsangebot habe sich zwar in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, aber es gebe immer noch einige Lücken, die von Eltern nicht so einfach zu schließen seien. Einer dieser Lücken hat sich nun der Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller angenommen: Erstmals bietet er der Dethleffs-Belegschaft eine zweiwöchige Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter an.

„Uns ist aufgefallen, dass Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt, wenn sie in einer Kindertagesstätte sind, meist nur sechs Wochen Ferien im Jahr haben“, erklärt die Dethleffs-Kinderbeauftragte Olesja Silkina. „Aber in der Grundschule sind es mehr als doppelt so viele Wochen, die ein Kind frei hat. Dies kann man als normaler Arbeitnehmer mit etwa 30 Tagen Urlaub im Jahr nur abfangen, wenn der Partner die restlichen Wochen Urlaub nimmt oder man das Glück hat, Großeltern in der Nähe zu haben.“

Grundschulkinder könnten in ihrem Alter noch nicht allein gelassen werden, die Eltern sind in den Ferienzeiten auf Betreuung derer angewiesen. Diese Lücke schließe die Firma jetzt mit einem Ferienbetreuungsprogramm. „Wir wollen hier unsere Belegschaft entlasten und zeigen, dass wir wirklich ein Freund der Familie sind, und haben deshalb im Herbst vergangenen Jahres ein Projektteam gegründet, das sich um Belange rund um das Thema Familie bei Dethleffs kümmern will“, fährt Silkina fort.

„Das Pilotprojekt und ein erster Schritt ist die ,Schulferien-Betreuung’. Zunächst werden wir für die Pfingst- und Sommerferien, in welchen der Bedarf laut einer Umfrage unter der Belegschaft am höchsten war, eine Betreuung anbieten.“

Unterstützung von der Stadt

Dass Dethleffs dieses Projekt so schnell umsetzen konnte, habe das Unternehmen neben den fleißigen Mitgliedern des Projektteams vor allem der Stadt Isny zu verdanken. „Wir sind Ende letzten Jahres mit unserer Idee bei Bürgermeister Rainer Magenreuter vorstellig geworden und sofort auf offene Ohren gestoßen“, freut sich Silkina. „Er hat sich mit unserer Geschäftsleitung kurzgeschlossen und den Kontakt zu seinen Koryphäen auf diesem Gebiet hergestellt, die uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt haben. Vor allem ohne Anita Gösele, Sachgebietsleiterin für die Themen Kinder, Jugend und Familien, hätten wir unser Vorhaben niemals so schnell und vor allem so professionell umsetzen können.“ Die Stadt habe Dethleffs sogar bei der Suche nach geeigneten Räumen und Betreuungspersonal geholfen. Silkina: „Wir sind so glücklich mit der Lösung, die wir unseren Mitarbeitern für die Pfingstferien anbieten konnten.“

Insgesamt 18 Kinder der Dethleffs-Belegschaft nutzten das Pilotprojekt der Ferienbetreuung rund um Pfingsten. Die Kinder wurden in beiden Ferienwochen von je zwei pädagogischen Mitarbeiterinnen der Stadt betreut, die sich freiwillig für das Projekt gemeldet haben.

Zwei begeisternde Wochen

Das Programm, das von den Betreuerinnen auf die Beine gestellt wurde, sei mehr als abwechslungsreich gewesen. „Die Kinder waren nach den zwei Wochen total begeistert, was uns wirklich berührt hat“, so die Dethleffs-Kinderbeauftragte. Es gab einen Besuch bei der Feuerwehr und im Bergbauernmuseum sowie einen Holzbasteltag in der Dethleffs-Lehrwerkstatt. Dort durften die Kinder mit Unterstützung der Auszubildenden Wohnwagen-Spardosen aus Holz zimmern. An den anderen Tagen gab es kleine Wanderungen und Besuche auf verschiedenen Spielplätzen.

Das Dethleffs-Projektteam plane eine Lösung für die langen Sommerferien, auch hier wieder im engen Kontakt mit der Stadt. Auch für Krippenplätze habe das Team gemeinsam mit der Stadt sorgen können und biete den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich für den Herbst Plätze bei einer städtischen Einrichtung zu sichern. Ziel und großer Traum des Projektteams sei es, in den nächsten Jahren eine eigene Dethleffs-Kindertagesstätte ganz in der Nähe des Unternehmens zu haben. Auch hier gebe es schon Ideen, deren Umsetzung aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde.