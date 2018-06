Kinder erzählen von Alltags-Abenteuern

- Das Isny Opernfestival hat in ihrem Festivalprogramm wieder ein Konzert für Kinder. Dieses Mal präsentierten sie „Szenen aus der Kinderstube“ von Modest Mussorgski. Gestaltet wird das Konzert von Sopranistin Elsa Kodeda, Luana Halasz an der Violine, Philine Blachny an der Viola und Amy Brinkman-Davis am Klavier. Die Veranstaltung findet am Freitag, 15. Juni, um 15 Uhr im Foyer des Kurhauses am Park in Isny statt.

Wie Isny Marketing weiter mitteilt, erzählen im Liederzyklus Kinderstube ein Junge und ein Mädchen abwechselnd von den Abenteuern ihres Alltags. Dabei werden unterhaltsame Szenen aus einem Kinderleben lebendig. Mussorgski schrieb Text und Musik zwischen 1870 und 1872. Mussorgski kann laut Mitteilung in keine bestehende Gruppe von Musikerin eingeordnet werden. Er fasse Musik oder Kunst als ein Mittel zur Kommunikation mit Menschen auf, nicht als ein Ziel in sich selbst.

Unterstützer des diesjährigen Isny Opernfestivals sind die Baden-Württemberg Stiftung, das Baden-Württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Stadt Isny, der OEW Kultursommer und die Dr.-Renate-und-Karl-Schuh-Stiftung Isny.