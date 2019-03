Kinder beschäftigen sich mit Slowenien

„Dober dan“ – mit diesem slowenischen Gruß („Guten Tag“) begann am Sonntag der ökumenische Kindergottesdienst zum Weltgebetstag 2019. Das mitteleuropäische Land mit seiner Hauptstadt Ljubljana stand laut Mitteilung dieses Jahr im Fokus. Es ging nicht nur darum die Religion, sondern auch darum, Land und Leute kennenzulernen. In diesem Jahr kindgerecht erzählt aus der Sicht einer Biene, welche in Slowenien eine große Rolle für die Bevölkerung spielt. Erstaunt waren die Kinder, dass in Slowenien lediglich zwei Millionen Menschen leben. Spannend wurde es beim Betrachten der Tierwelt, leben in Slowenien doch viele Wildtiere, allen voran die Lipizzaner und mehr als 600 Bären. Nach Bastelangeboten wurden alle Kinder zum Essen mit slowenischen Spezialitäten eingeladen.