Ein leicht verletztes Kind sowie rund 200 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls am Samstag gegen 16 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße / Rotenbacher Weg. Wie die Polizei berichtet, fuhr das Kind mit seinem Fahrrad aus dem Rotenbacher Weg, übersah eine entgegenkommende Autofahrerin und prallte gegen deren Opel. Dabei zog es sich eine Schürfwunde am Handgelenk und eine Beule an der Stirn zu.