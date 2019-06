Keine Sorgen um die Zukunft der Partnerschaft

Eine Gruppe aus von mehr als 100 Isnyern hat laut einer Pressemitteilung des Isnyer Partnerschaftsvereins über die Pfingsttage die französische Partnerstadt Notre-Dame-de-Gravenchon in der Normandie besucht. Mit dabei war auch die Musikkapelle aus Beuren.

Die Städtepartnerschaft mit den französischen 8500-Einwohner-Gemeinde erfreue sich auch nach 47 Jahren noch einer guten Lebendigkeit, heißt es in der Mitteilung. Die Isnyer seien mit einem interessanten Rahmenprogramm unterhalten und kulinarisch verwöhnt worden. Zentrales Thema war in diesem Jahr das Leinen, da die Normandie ein wichtiger Standort für die französische Leinenproduktion ist. Kulinarischer Höhepunkt war deshalb ein mit Calvados flambiertes und mit Leinen gefüttertes Schwein, das zum Partnerschaftsabend aufgetischt wurde. Für die Allgäuer waren auch die Ausflüge an die nahegelegene Kanalküste ein tolles Erlebnis.

Höhepunkt war die traditionelle „Fête du Houblon“, das Hopfenfest, welches von Bürgermeister Rainer Magenreuter und seiner französische Kollegin Virgini Carolo eröffnet wurde. Die Musikkapelle Beuren sorgte für Stimmung und habe viel Beifall von den „Gravenchonnais“ erhalten, heißt es weiter.

Die aktivste Gruppe der Partnerschaft, die Tischtennisspieler des TV Isny und des „Club Sportive de Gravenchon“, die seit Beginn bei allen Austauschen teilnahmen, hätten es sich nicht nehmen lassen, sich sportlich zu messen. Die „Gravenchonanis“ konnten dabei ihren Heimvorteil ausspielen und das Freundschaftsturnier knapp für sich entscheiden.

Beim Festabend im Saal „l’Escale“ wurden Gäste und Gastgeber kulinarisch und musikalisch verwöhnt. In kurzen Reden wiesen die beiden Bürgermeister auf die wichtige Funktion der Städtepartnerschaft hin, gerade in einer für Europa schwierigen Zeit. Die Vorsitzenden der beiden Partnerschaftsvereine, Patrice Weiss aus Gravenchon und Martin Schmidt aus Isny, dankten den Gastgeberfamilien, die die Isnyer aufgenommen hatten. Erfreulich war, dass viele Neue und mehrere Jugendliche an der Begegnung teilgenommen haben. Dass mehrere Kinder dabei waren, deuten die Vereine als ein Zeichen, sich um die Zukunft der Partnerschaft nicht sorgen zu müssen.

Für die Rückfahrt nach Isny war ein zweitägiger „Abstecher“ nach Paris eingeplant, den die Vorsitzenden Johanna Seitz, Katarina Schrade und Martin Schmidt organisiert hatten. Auf dem Programm stand der Besuch von Schloss Versailles, eine Stadtrundfahrt und viel Zeit zum Bummeln.