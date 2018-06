Katrin Müller gewinnt Mercedes

Bei der März-Ziehung des Gewinnsparvereins der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg hat Katrin Müller, Kundin der Volksbank Allgäu-West, einen Mercedes GLC 220d im Wert von rund 55 000 Euro gewonnen. Vor wenigen Tagen nahm sie mit ihrem Bankberater Klaus Wachter (links im Bild) in Stuttgart nach einer Führung durch das Mercedes-Benz-Museum das neue Auto bei strahlendem Sonnenschein in Empfang.

Jeder Kunde einer Volks- und Raiffeisenbank im „Ländle“, der ein Gewinnsparlos besitzt, nimmt Monat für Monat an der Verlosung zahlreicher Geld- und Sachpreise teil. Die Auslosungen beim VR-Gewinnsparen finden stets unter notarieller Aufsicht beim Vorstand des Gewinnsparvereins in Stuttgart statt. Hier zählt einzig das richtige Quäntchen Glück – das sich nun auf die Seite von Katrin Müller schlug, die im Erscheinungsgebiet der SZ-Lokalausgabe Leutkirch-Isny wohnt. Im Jahr 2017 haben Gewinnsparer der Volksbank Allgäu-West bereits Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 205 175 Euro gewonnen, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Foto: VBAW