Katja Kempter erspielt höchstmögliche Wertung

Hochkonzentriert hat sich die Stadtjugendkapelle Isny am Tag der Bläserjugend in Aulendorf den aufmerksamen Ohren einer dreiköpfigen Jury gestellt. Unter anderem dabei wurde rhythmische Genauigkeit, Intonation und Klang bewertet, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtkapelle.

Die Jugendlichen, die von ihrem Dirigenten Markus Radigk für diesen Auftritt bestens vorbereitet wurden, konnten 86 Punkte und das Prädikat „Sehr gut“ mit nach Hause nehmen. Emma Wessely (links) nahm zudem mit der Trompete in der Kategorie Solo mit Klavierbegleitung an den Wertungsspielen teil. Ihr Lehrer Rafael Ohmayer studierte mit ihr ein anspruchsvolles Programm ein, für das sie 96 Punkten erhielt. Bereits zum zweiten Mal in Folge erreichte Katja Kempter in der Solowertung die höchste Punktzahl aller Teilnehmer. Die Jury war vom Vortrag der erst zehnjährigen Trompeterin so begeistert, dass sie dieses Mal sogar 100 Punkte, und damit die höchstmögliche Wertung überhaupt, vergaben.

Nach Angaben der Kreisverbandsjugendleiterin Katrin Bischofberger konnte dieses Ergebnis in den 14 vergangenen Jahren erst einmal erreicht werden. Neben der normalen Urkunde durfte ihr Lehrer Thomas Herz bei der Ergebnisbekanntgabe für die junge Künstlerin die damit verbundene besondere Auszeichnung des Präsidentenpreises entgegennehmen.