Katholischer Frauenbund Isny unterwegs

Am 5. Dezember 2020 jährte sich zum 100. Mal der Gründungstag des Katholischen Frauenbundes Isny. Ein großes Fest war vorgesehen, aber leider haben die Corona-Maßnahmen das unmöglich gemacht. Auch 2021 konnte eine Feier zu diesem denkwürdigen Anlass nicht nachgeholt werden.

In einem Gottesdienst und beim Bundesfest 2021 wurde dieses Jubiläum in einem kleineren Rahmen gewürdigt. Außerdem entstand die Idee, eine mehrtägige Reise zu unternehmen: eine Drei-Tages-Fahrt nach Erfurt, Weimar und in das Kloster Helfta. Gemeinsam mit der Firma Schüle-Reisen wurde geplant, organisiert und eingeladen. Am 19. September war es dann soweit. Zusammen mit einigen Gästen aus Leutkirch und Isny startete der Bus am frühen Morgen in Richtung Erfurt.

Nach einem Zwischenstopp in Oberhof kam der Bus pünktlich in Erfurt an. Während einer sehr interessanten Stadtführung lernten die Frauen und Gäste die Altstadt von Erfurt mit der berühmten Krämerbrücke und dem imposanten Dom kennen. Am nächsten Tag stand der Besuch des Klosters St. Marien zu Helfta an. Dieses Kloster ist ein Zisterzienserinnenkloster und wurde nach der Wende fast aus dem Nichts wieder aufgebaut.

Im 13. Jahrhundert lebte dort die heilige Gertrud von Helfta, diejenige deutsche Mystikerin, deren Werk weltweit die größte Verbreitung fand. In der Kirche Sankt Georg und Jakobus in Isny gibt es auf einem Seitenaltar eine Skulptur mit dem flammenden Herz in der Hand. Diese stellt die heilige Gertrud von Helfta dar, die von den Benediktinern sehr verehrt wurde.

Am Nachmittag konnten die Reiseteilnehmer die Stadt Erfurt allein oder in kleinen Gruppen erkunden.Der Besuch der Stadt Weimar war der Abschluss dieser dreitägigen Reise. Auch hier gab es eine Stadtführung, in deren Mittelpunkt die Weimarer Klassik mit Goethe, Schiller und dem Bauhaus stand. Am Nachmittag wurde die Heimreise angetreten. Die Frauen und Gäste waren begeistert von den vielen Erlebnissen und von den vielen neuen Eindrücken, die sicher sehr lange in Erinnerung bleiben werden.