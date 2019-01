Katholische Kirchengemeinde Isny ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Katholische Kirchengemeinde hat am Dienstag ihre Betriebsversammlung im Gemeindehaus St. Michael abgehalten. Von den rund 200 Beschäftigten in den Kindergärten und im Altenhilfezentrum seien laut einer Pressemitteilung rund 100 zu der Veranstaltung gekommen. Diakon Jochen Rimmele eröffnete den Abend mit einem Impuls. Anschließend übernahm Barbara Jungwirth als Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV) die Moderation durch das Programm.

Zunächst berichtete die MAV über ihre Tätigkeit. Zentrales Thema 2018 war eine Mitarbeiterbefragung, die in den verschiedenen Unternehmensbereichen auch unterschiedliche Ergebnisse hervorbrachte. In der Ansprache von Pfarrer Edgar Jans stand der Dank an alle Mitarbeiter im Mittelpunkt. Er hob den karitativen Auftrag der Kirche hervor. Mit den Kindergärten und dem Altenhilfezentrum sei die Kirche dort tätig, wo die Menschen seien. Er betonte auch das gute Miteinander von Kirchengemeinde und den Einrichtungen, heißt es weiter in dem Pressetext. Kirchenpfleger und Geschäftsführer Frank Höfle griff in seinen Worten den Impuls von Jochen Rimmele auf: Dieser hatte von Navis gesprochen, die man nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Leben braucht. Höfle sagte, dass es wichtig sei Ziele zu definieren und den Weg dahin zu planen. Das Jahr 2018 habe ihm aber gezeigt, dass Planung oft nur den Zufall durch den Irrtum ersetzt. Mit der Zusammenlegung der beiden Seniorenheime Elisabeth und Franziskus sei baulich und organisatorisch eine Mammutaufgabe gestemmt worden. Dabei sei bei weitem nicht alles so gelaufen wie es geplant war. Er appellierte an alle, barmherzig zueinander zu sein, so der Pressebericht.

Höhepunkt des Abends waren die Mitarbeiterehrungen. Insgesamt wurden sieben Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Zudem wurde Barbara Jungwirth offiziell verabschiedet. Sie scheidet zum 28. Februar aus.