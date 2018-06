Kasperle nimmt es nicht so tierisch ernst

„Tradition schlägt jeden Trend“ steht auf dem schwarzen T-Shirt eines Hundebesitzers, der sich samt Begleiterin das sonntägliche Treiben des Schäferhundevereins auf dem Vereinsgelände in der Weidach anschaut. Tradition heißt generell strikte Einhaltung von Regeln und – was Schäferhunde angeht – von ganz klar definierten Regeln. Das riecht nach Strenge. Doch beim Hunderennen des Schäferhundevereins Isny stehen vor allem Spaß und Freude im Vordergrund. Es dürfen nämlich alle mitmachen, die ihren Vierbeiner angemeldet haben, und ihn engagiert anfeuern – was sie eifrig tun. Vom kleinen Flitzer bis zum stattlichen Schäferhund, vom routinierten Wettkämpfer bis zum drolligen Heranwachsenden, der noch nicht ganz trocken hinter den wuscheligen Ohren ist, geht alles an den Start.

Der Austragungsort ist nicht zu verfehlen. Schon von weitem hört man die Hauptdarsteller bellen, doch was sich für Katzenliebhaber bedrohlich anhören mag, erweist sich bei näherem Hinsehen als freudige Begrüßung, vor allem, wenn die Bezugspersonen daherkommen. Dann wird aus einem respekteinflößenden Vierbeiner blitzartig ein ganz lieber Kerl.

Resi Grabherr, Initiatorin dieses Rennens und leidenschaftliche Züchterin, liebt die Rasse mit allen Fasern ihres kundigen Herzen. Sie weiß um die Vorurteile gegenüber den als „Polizeihunde“ eingestuften deutschen Exemplaren. Sie kennt die medizinischen Schwächen der so stark wirkenden (früher Hüfte, heute Wirbelsäule). Und sie liebt alle sportlichen Vierbeiner – nicht nur die rassereinen Schäferhunde.

Beim Isyner Hunderennen am „Tag des Hundes“ wird eine zwar kleine, aber vielfältige Palette der bellenden Genossen präsentiert und einmal mehr die Wahrheit des Satzes dokumentiert, dass es nicht auf die Größe ankommt. „Sonnie“, ein schuhkartongroßer Flitzer, zeigt seinen Mitbewerbern, was eine Harke ist und läuft in der Klasse der „Kleinen“ auf Platz zwei, während sein Riegenkollege „Kasperle“ seinem Namen alle Ehre macht, ein bisschen herumblödelt und Lauf zwei einfach auslässt. Der in der gleichen Größenklasse startende „Rocky“ wetzt, dass seine Ohren fliegen. Logische Folge: Tagesbestzeit in Kategorie „Klein“.

Richtige „Work-Life-Balance“

Schnelligkeit ist viel, doch beileibe nicht alles. „Inca“ (Babyklasse) versinnbildlicht die Einsicht, dass Leistungsstreben nur eine Facette des Hundelebens ist. „Inca“ hat augenscheinlich schon in Welpenjahren die richtige „Work-Life-Balance“ gefunden. Sie liest auf der Rennstrecke ein Lock-Leckerli auf, das einer ihrer Vorläufer verloren hat, und knabbert daran. Sie schnüffelt kurz vor dem Ziel intensiv an einer Blume, wird nicht ganz überrraschend Tageslangsamste und hat trotzdem gewonnen. Die Herzen der Zuschauer nämlich.

Und so sind alle zufrieden. Die 29 tierischen Athleten, „Akron“ (8,06) der die Tagesbestzeit holt, die rührigen Vereinsmitglieder, die einen guten Job machen und ein feines Essen präsentieren und auch Resi Grabherr („Unsere Hundefreunde kaufen lieber einen mittelgroßen“) blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft: „Wer einmal einen Schäferhund gehabt hat, der sucht sich gewiss keinen anderen.“ Tradition ist eben wirklich stärker als Trend.