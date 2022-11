Karin Keck aus Isny hat wieder ein Kinderbuch geschrieben

Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es ein neues Kinderbuch der Isnyer Autorin Karin Keck. „Foxy und der Schnee“ soll in diesen Tagen erscheinen, sagt die 42-Jährige. Es ist die Fortsetzungsgeschichte von Kecks Debütbuch „Foxy, der bunte Fuchs“.

Im ersten Corona-Lockdown kam Karin Keck aus Isny auf die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben. Inspiriert durch einen Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ über einen Fuchs, der den Leuten die Schuhe von der Terrasse klaut, ließ sie „Foxy“ entstehen. Im Frühjahr 2022 kam das Werk auf den Markt – und fand viele Fans. 18 Kindergärten in Wangen, Leutkirch, Isny, Kißlegg, Argenbühl, Grünenbach und Waldburg sowie die Grundschule in Kißlegg hat Keck schon besucht, um aus ihrem Buch vorzulesen. Los ging alles im Familienzentrum St. Josef, wo eine Freundin Kecks als Erzieherin arbeitet. Es war das perfekte Publikum für den frechen Foxy, dessen Geschichten für Fünf- bis Achtjährige gedacht ist. „Diese Vorlesungen machen mir großen Spaß. Das Strahlen in den Kinderaugen zu sehen, macht einen glücklich“, berichtet Keck. Wegen dieser positiven Erfahrungen würde sie auch gerne mit ihrem neuesten Werk auf Reisen gehen. „Wer möchte, kann mich gerne für Lesungen buchen“, sagt Keck.

Die besonderen Herausforderungen des Winters

In „Foxy und der Schnee“ geht es darum, dass Foxy größer geworden ist und loszieht, um sich seinen eigenen Fuchsbau zu suchen. Dabei trifft er auf die besonderen Herausforderungen des Winters. Das Buch gebe einen kleinen Einblick, welche Strategien der Fuchs entwickle, um über die kalte Jahreszeit zu kommen. Somit sei Foxy für die Kinder auch lehrreich, sagt Keck, die sich vorab in wissenschaftlicher Recherchearbeit darüber informiert hat, wie es bei Füchsen im echten Leben so zugeht. In der Geschichte freundet sich Foxy mit Dachs Waldi an und lernt die Füchsin Valentina kennen, verliebt sich in sie und gründet mit der ihr eine Familie. Das Buch endet mit einer Szene, die die ganze Fuchsfamilie und Waldi zeigt, und dem Satz: „Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt.“

Wie schon ihr erstes Buch bringt Karin Keck auch ihr zweites in zwei Sprachen auf den Markt – in Deutsch und Englisch („Foxy and the snow“). Viele Kinder würden inzwischen bilingual erzogen, hat die Isnyer Autorin festgestellt. „Foxy und der Schnee“ wird wieder im Rediroma-Verlag als „Book on demand“, das heißt, gedruckt wird anhand der Nachfrage. Für die Illustrationen war wieder Stefan Theurer zuständig, der unter anderem auch schon für den Ravensburger Verlag gearbeitet hat.

Kein neues Buch geplant

„Mir war wichtig, dass ich das Ganze fortsetze“, sagt Karin Keck über ihre Motivation, schnell ein zweites auf das erste Buch über Foxy folgen zu lassen. Schon während „Foxy, der bunte Fuchs“ im Druck war, saß sie mit neuen Ideen an Buch zwei. Jetzt, wenn dieses erschienen sein wird, hat sie erst mal kein neues Projekt vor sich. Denn Foxys Geschichte empfindet Keck als zu Ende erzählt. „Falls ich ein Kinderbuch nochmal schreibe, wird es ein neues Thema werden“, sagt die Isnyer Autorin.