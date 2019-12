Karibikinsel zwischen Verfall, Retro und Moderne

Der reisende Fotograf Rupert Barensteiner präsentiert in einem Bildvortrag in der Klinik Schwabenland am Freitag, 13. Dezember um 19.30 Uhr die geschichtsträchtige Insel Kuba aus unterschiedlichen Blickwinkeln. „Kuba und kein Wandel?“, fragt der Referent in einer Pressemitteilung. Kuba bewege sich zwischen Verfall, Retro-Chic und Moderne. Mit attraktiven Foto- und Filmaufnahmen, die mit Musik aus Kuba unterlegt sind, begleitet Barensteiner die Zuschauer über die gesamte Insel. Da Kuba auch immer ein politisches Thema ist, möchte der Barensteiner nicht nur über schöne Strände, kubanische Musik, nette Menschen und schönes Wetter berichten. Der neu erwählte Präsident der sozialistischen Einheitspartei, sei wohl zu keiner grundlegenden Reform bereit, wie es sich manche demokratisch-freiheitliche Denker erhofften. Wird das Land jetzt durch die Sanktionen der USA wieder in den Zustand von 1990 zurückgeworfen? Foto: Rupert Barenstreiner