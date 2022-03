Karateschule Imeri setzt Ukrainehilfe fort

Auf der Website www.karateschule-imeri.de hat Enis Imeri eine Liste eingestellt, was bis 16. März gesammelt wird und wie es verpackt werden muss. Pakete nimmt er in Isny in der Leutkircher Straße 14 dienstags und freitags von 16 bis 19 Uhr an, in Wangen an der Karl-Saurmann-Straße 3/4 montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr. In Leutkirch und Kißlegg können keine Pakete angenommen werden. Fragen beantwortet Enis Imeri unter Telefon 0176 / 64634750 oder per E-Mail an: kontakt@karateschule-imeri.de