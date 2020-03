Kandidatensuche für Stadtseniorenrat

Bisher gibt es nur wenige Kandidaten für die Stadtseniorenratswahl am 6. April. Deshalb suchen die Stadtverwaltung und der amtierende Stadtseniorenrat noch Kandidaten.

Die Mitglieder des Stadtseniorenrates sind sich laut Pressemitteilung einig: Dieses Ehrenamt sei etwas ganz Besonderes. Neben dem Kennenlernen neuer und interessanter Menschen und dem Knüpfen neuer Kontakte, seien Mitglieder Ansprechpartner und vertreten die Interessen und Belange der Senioren in Isny. Dabei könnten Sie ihre eigenen Fähigkeiten und Vorlieben zum Nutzen der Allgemeinheit einbringen und neue kreative Ideen umsetzen. Der Stadtseniorenrat besteht aus fünf Personen und wird für drei Jahre gewählt. Wahlberechtigt ist jeder, der das 60. Lebensjahr vollendet hat und in Isny oder den Ortsteilen mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Eine Bewerbung kann noch bis zum 11. März bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Hierfür wurde ein Bewerbungsformular erstellt, das alle nötigen Informationen in Kürze enthält. Es ist im Rathaus in der Zentrale und in den Ortsverwaltungen erhältlich. Das Formular steht außerdem online unter www.isny.de/stadtseniorenrat zum Herunterladen zur Verfügung.