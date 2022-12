Kammermusik ganz neu

Zum Start ins Jahr 2023 begibt sich die Isnyer Kammermusikreihe „klavier plus“ unter dem Motto „Tonwechsel“ auf neue Wege. In den Monaten Januar und Februar präsentiert das Kulturforum Isny Kammermusik mal ganz anders. Zwei überraschende Konzerte, die das Repertoire in eine neue Richtung erweitern, ohne den Anspruch der Reihe zu vergessen, heißt es in einer Vorschau.

Am Samstag, 28. Januar, lassen Leo Betzl (Klavier), Maximilian Hirning (Kontrabass) und Sebastian Wolfgruber (Schlagzeug), alias LBT – Techno Piano Trio, elektronisch anmutenden Sound durch die Städtische Galerie im Schloss Isny klingen. Natürlich ganz ohne elektronische Hilfe – rein akustisch und analog nur mithilfe ihrer Instrumente erzeugt. Der Klang von LBT ist facettenreich, von lyrisch bis minimal, von deep bis industriell.

Am Samstag, 11. Februar, dann Solopiano, kombiniert mit Kompositionen für Harfe, Cello, Piano & Electronics. Clemens Christian Poetzsch präsentiert im Refektorium des Schloss Isny sein Programm „The Soul of Things“ mit dem er schon das Publikum in der Hamburger Elbphilharmonie begeisterte. Das Programm ist inspiriert vom Alltäglichen, das keineswegs alltäglich ist. Die Stücke greifen die klassisch-harmonische Sprache auf, gehen dann aber in etwas Zeitgemäßeres und Individuelleres über.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Isny Info, Marktplatz 2, Telefon 07562/9999050, Mail an info@isny-marketing.de, bei allen reservix-VVK-Stellen sowie online unter www.isny.reservix.de.