Kammerkonzert in den Frühling

Der Rotary Club Isny Allgäu startet nach langer Pandemie bedingter Pause sein aktives Clubleben getreu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“. Dem Club und seinen Mitgliedern ist es ein Anliegen, Menschen zu helfen und Projekte vor Ort zu unterstützen, deren Existenz häufig als selbstverständlich betrachtet wird.

Dazu zählt auch die Musik, sowie ihre Interpreten und Interpretinnen. Nicht wenige davon sind mit ihrer hohen Professionalität in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause. Eines vereint sie alle: die Corona-Pandemie verhinderte ihre öffentlichen Auftritte oder schränkte sie zumindest erheblich ein. Die Rotarier des Clubs Isny möchten mit einem Konzert drei Musikerinnen der Region - Alisa eine Bühne geben und sie damit in den Fokus des öffentlichen Bewusstseins rücken: Alisa Heutmann an der Querflöte, Sandra Martunnen an der Violine, Miriam Heuberger am Klavier.

Das Konzert findet im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Werte Weiter Tragen“ , einem Vintage Verkauf von Damenkleidung und Modeartikeln am 14. Mai statt. Der Verkauf startet um 10 Uhr und endet um 15 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Beide Veranstaltungen finden im Refektorium des Schlosses Isny statt. Mit dem Erlös aus dem Verkauf werden Frauenprojekte der Region unterstützt. So auch das Kammerkonzert, dessen Eintritt kostenlos ist.