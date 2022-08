Käse selbermachen beim Allgäu Tag

Isny feiert am Montag, 15. August, von 9 bis 18 Uhr den Allgäu Tag. Ein buntes Programm drehe sich laut Mitteilung um Bäume und Charakteristisches aus Isny und der Region: Bei geführten Spaziergängen, einer Ausstellung und am Stand der Stadtverwaltung gibt es Informatives zum Isnyer Stadtgrün. Für Kinder wird die Allgäu Olympiade veranstaltet und sie können beim Käsen mitmachen. Alphörner, Kontrabass und Akkordeon sorgen musikalisch für Unterhaltung.

Holz sägen, Kuh melken, Käse schmecken und Bäume erraten – bei der Allgäu Olympiade erfahren die kleinen Kinder von den Eigenheiten ihrer Heimat auf spielerische Art und dürfen sich ausprobieren. Auch beim Schaukäsen am Stand der Käsküche Isny geht es ums Selbermachen: Um 10.30, 13.30 und 16.30 Uhr seien sowohl Kinder als auch Erwachsene eingeladen, Milch und Lab selbst zu mischen, nach kurzem Warten die Gallerte zu schneiden und den Käsebruch in kleine Formen zu füllen. Dabei erfährt man nicht nur wie die Milch zum Käse wird, sondern bekommt auch kompetente Antwort auf alle Fragen rund ums Käsemachen.

Am großen Infostand gegenüber dem Schmalzbrunnen gibt Alexandra Haug, Sachgebietsleiterin Natur und Landschaftspflege der Stadtverwaltung, im Rahmen des aktuellen Isnyer Baumschutzkonzeptes von 10 bis 17.30 Uhr Informationen zum Isnyer Baumbestand. Bürger und Bürgerinnen erhalten einen Einblick in die Tätigkeiten der Stadtverwaltung und können sich konkret über den städtischen Baumbestand und dessen Kontrolle sowie über Baumfunktionen und Baumschäden informieren. Sie erfahren, wann und warum Fällungen und sonstige Pflege- und Hegemaßnahmen hinsichtlich der Verkehrssicherheit notwendig sein können und wie Pflanzungen zum Klimaschutz und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität vorgenommen werden.

Außerdem wird das Isnyer Baumkataster vorgestellt, in dem seit 2018 alle städtischen Bäume erfasst sind. Anhand zahlreicher Infotafeln können sich Besucher auch eigenständig über diese Themen am Stand informieren. Stadtförster Johannes Merta informiert über aktuelle Themen der Forstwirtschaft. In der Gotischen Halle des Rathauses stellt der BUND Naturschutz in Bayernzu „Wir Bäume sind eure besten Freunde“ aus. Um 11 Uhr startet von hier der „Spaziergang zum Obst“ mit Dominik Appenmaier, Fachwart für Obst und Garten. Baumpfleger Jakob Dürrenberger nimmt Interessierte um 13 Uhr mit auf einen geführten Spaziergang zu den Isnyer Stadtbäumen mit. Um 14 Uhr geht es mit Stadtimker Franz Pareth zu den Stadtmauerbienen und um 15 Uhr dürfen sich Interessierte dem Architekten Peter Rau auf einen Spaziergang zur Josefskapelle in die Isnyer Vorstadt anschließen.