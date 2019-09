Köstlichkeit aus der Isnyer Käsküche

Mit Stammtisch assoziiert man eigentlich die gesprächige Runde im Wirtshaus. In Isny ist dieses Klischee jedoch nicht zutreffend. Der Unternehmerstammtisch des Vereins Isny aktiv ist ein seit vielen Jahren regelmäßiges Besuchsprogramm bei Industrie- und Handwerksbetrieben, Geschäften und Institutionen, um einander besser kennenzulernen und geschäftliche Kontakte zu knüpfen.

Diesmal war die Käsküche Isny dran, die Heumilch-Sennerei in der Maierhöfener Straße am Stadtausgang Richtung B 12 und ins bayrische Maierhöfen. Käsemeisterin Evelin Wild hatte den Käserei-Handwerksbetrieb 20 Jahren aufgebaut, geführt und durch ihre geradezu unvergleichlich konsequent verfolgte Bio-Käse-Qualität weithin bekannt gemacht. Molkereitechniker Alexander Diet hat mit seiner Ehefrau Monita Anfang des vergangenen Jahres die Käserei gekauft und Wilds Nachfolge angetreten.

„Mit dieser Übernahme ging für uns ein lange gehegter Traum in Erfüllung“ verriet Alexander Diet bei seiner Begrüßung der gut 40 Besucher. „Wir konnten einfach die tadellose, moderne technische Einrichtung übernehmen, einschließlich Personal und die Milch liefernden Biobauern – und damit die bewährte Bio-Käserei gleich fortsetzen.“

Vor 20 Jahren seien noch 350 000 Liter Heumilch im Jahr verarbeitet worden, heute seien es rund eine Million. Die Kühe ihrer Vertragsbauern, alle aus der Region, weiden im Sommerhalbjahr auf den Wiesen, bekommen abends Heu und im Winterhalbjahr ausschließlich Heu, das die Artenvielfalt des Grases und der Kräuter enthält, so erklärte es der Käser in seinem Vortrag. „Um die Artenvielfalt auf dem Grünland zu erhalten, mähen unsere Vertragsbauern nur drei mal im Jahr, zehn Prozent ihrer Grünfläche nur zwei mal, damit Gras und Kräuter ausreifen können und die Aussaat gewährleistet ist. Unsere Bauern garantieren optimales Tierwohl – eigentlich eine Selbstverständlichkeit! Sie sind zum Naturschutz und zur Pflege der Kulturlandschaft verpflichtet. Sie bekommen dafür einen Milchpreis mit dem sie leben und wirtschaften können.“

An jedem zweiten Tag würden 4000 Liter Heumilch mit dem Milchsammel-LKW angeliefert und dann umgehend verarbeitet. In groben Zügen erklärte der Milchfachmann den Prozess in der Käsküche: Erwärmung der Milch. Zuführung von natürlichen Milchsäure-Bakterien und Naturlab. Die Milch gerinnt zur Gallerte, in der Konsistenz vergleichbar mit Gelee oder Wackelpudding. Die benötigt dann gut 30 Minuten Ruhe und wird danach mit der Käseharfe zerschnitten zum sogenannten Käsebruch.

Innerhalb von zwei Stunden entweicht ein guter Teil der Molke. Dann wird der Bruch in die Kessel zum Pressen geschöpft und gepresst bis zum nächsten Morgen. Anschließend werden die noch relativ geschmacklosen „Grünkäse-Laibe“ ins Salzbad gelegt. Es enthält auch Käsebakterien. Hartkäse bleibt zwei Tage, Schnittkäse nur einen Tag im Salzbad. Dem gesättigten Salzbad aus reinem Steinsalz folgt die zwei bis sechsmonatige Reifung - je nach Käsesorte – im kühlen Reifekeller bei über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Käselaibe werden dort regelmäßig mit Salzlösung von Hand „geschmiert“ und gewendet. Der Geschmack des Käses entstehe im Salzbad mittels der Käsebakterien, so verriet Alexander Diet auf Nachfrage. Aus den vier Käse-Grundsorten – Bergkäse, Alter Bergkäse, Rahmkäse und Sternschnuppe – eine Art Bergkäse mit naturbelassenem Fettgehalt– seien durch natürliche Bio-Gewürze, Blüten und Kräuter mehrere Geschmacksvarianten möglich.

Beim Rundgang in kleinen Gruppen durchs Kellergeschoss zum Salzbad und in den Reifungskeller wurde von den Besuchern festgestellt, dass jeder Käselaib eine Nummer hat. Für jeden Käselaib gebe es ein Produktionsprotokoll, das Auskunft gibt über jeden Schritt vom Tag der Milchanlieferung bis zum Tag des Verkaufs am Ladentisch oder Versandt zum Fachhändler, so Diets Antwort. „Es gibt für uns keine dummen Fragen, denn wir wünschen uns zufriedene, gut und ehrlich informierte Käsekunden und -liebhaber.“ Übrigens sei alles Bio und deshalb auch die Rinde zum Verzehr geeignet. Und wenn der Käse im Laufe der Zeit einen bisschen Schimmelpilz ansetze, ist er nicht zum Wegwerfen. Käse könne auch fast ohne Geschmacksverluste eingefrorenen werden.

Beim anschließenden, großzügigen Käsebuffet informierte Ehepaar Diet, dass sie aufgrund der immer weiter steigenden Nachfrage die Öffnungszeiten erweitert hätten: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr.

Jeden Freitag um 10.30 Uhr gibt es eine kostenlose Führung durch die Schaukäserei. Weitere Infos unter: www.kaeskueche-isny.de