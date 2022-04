Jure Bajic aus Isny feiert seinen 90. Geburtstag

Vor genau 30 Jahren erlitt Jure Bajic aus Isny einen schweren Schlaganfall. Der 90-Jährige, der aus Kroatien stammt, ist seither rechtsseitig gelähmt, kann nicht mehr reden, lesen und schreiben. Er ist auf die Hilfe seiner Frau Helena angewiesen, Tag und Nacht. Dank einer Reha damals im Stephanuswerk konnte er mit Mühe wieder auf die eigenen Beine stehen und mit Rollator wieder einige Schritte gehen. Nun feiert Bajic seinen 90. Geburtstag.

Vor neun Jahren gab es einen zweiten Schlaganfall. Jure Bajic liegt seither fast immer in seinem Pflegebett im Wohnzimmer. Nur morgens setzt ihn Ehefrau Helena mit Hilfe eines Lifters, ihrem sogenannten „Hebel“, für zwei Stunden in seinen Sessel. 24 Stunden Pflegearbeit Tag für Tag – seit 30 Jahren. Im vergangenen Jahr konnte das Ehepaar Bajic sein eisernes Ehejubiläum begehen. In diesem Falle 65 Jahre eisernes Zusammenhalten und Durchhalten. Peter Clement besuchte das Ehepaar Basic zum Ehejubiläum – und auch jetzt wieder zum 90. Geburtstag. Er überbrachte die Glückwünsche von Bürgermeister Rainer Magenreuter mit Blumen und eine Urkunde des Ministerpräsidenten.

Früher habe das Ehepaar sehr gute Kontakte gehabt zu anderen Gastarbeiterfamilien aus Kroatien. Die seien jetzt auch alt, gebrechlich oder schon verstorben. So seien sie jetzt viel allein und einsam und entsprechend froh, wenn jemand zu Besuch kommt. So nahm sich der Vertreter des Bürgermeisters viel Zeit, um am Schicksal der Bajic’s teilzuhaben.

Helena Bajics deutschstämmige Eltern sind 1957 als Gastarbeiter nach Isny übergesiedelt. Das jung verheiratete Ehepaar hat mit ihrer kleinen Tochter die Eltern in Isny besucht und ist irgendwann hiergeblieben. Sie fanden schnell Arbeit und sind vier Jahre später offiziell eingebürgert worden. Jure hat als gelernter Heizungsbauer gearbeitet, Helena an der Maschine bei Gardinia und dann noch über 20 Jahre bei der Firma Wittner. Die Tochter ging in Isny zur Schule, hat in Heidelberg Agrarwissenschaft studiert, promoviert und lebt heute mit ihrem Partner im Raum München.

Mindestens einmal im Monat besucht sie die Eltern. Große Feste zu feiern, sei ihnen in ihrer Situation nicht möglich, auch nicht angemessen. Aber mit der Tochter zusammen an Ostern einen Kuchen zu backen und zusammen Kaffee zu trinken um den Papa herum, das sei für sie Fest genug.

Das Wohnzimmer ist geschmückt mit Heiligenbildern und Ikonen. Da wird dem Besucher klar, woher die Ehefrau ihre Kraft bekommt. „Aus meinem Glauben an Jesus schöpfe ich täglich so viel Kraft wie ich brauche, um meinen Mann zu versorgen. So liebevoll und eisern wie möglich halten wir zusammen.“